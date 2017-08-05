Знарок: ХК СКА не хочет форсировать возвращение Дацюка в свете ОИ-2018

СКА в субботу со счетом 4:2 обыграл китайский «Куньлунь» в первом матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open. Форварды Дацюк и Сергей Плотников не приехали в Сочи.

«Дацюк работает в общей группе, он восстановился, но мы просто решили поберечь его. Форсировать возвращение не хотим, потому что у нас есть дела в феврале, вы знаете, Олимпиада. Что касается Плотникова, то он получил травму, но должен уже сыграть на турнире в Петербурге через десять дней. Там, наверное, мы восстановим тройку Дацюка, Плотникова и Ильи Ковальчука», — сказал Знарок журналистам.

«Форварды Сергей Калинин, Илья Каблуков и Евгений Кетов сыграют в Сочи не за СКА, а за олимпийскую сборную России, потому что мы решили их посмотреть именно в таком сочетании, — отметил Знарок. — На этой игре против “Куньлуня” тренеры были одеты в спортивные костюмы, потому что мы так договорились. Для меня спортивный стиль привычнее, я же, знаете, раньше не ходил в костюмах».