Знарок: Хоккеисты СКА Войнов и Зубарев вернутся в строй к концу сентября

СКА в субботу со счетом 4:2 обыграл китайский «Куньлунь» в первом матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open. Войнов и Зубарев не приехали в Сочи.

«Войнов и Зубарев к началу сезона (21 августа) еще не подойдут, они к концу сентября будут готовы, а пока их бережем», — сказал Знарок журналистам.