Знарок: Хоккеисты СКА Войнов и Зубарев вернутся в строй к концу сентября
СОЧИ, 5 авг —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Защитники СКА Вячеслав Войнов и Андрей Зубарев вернутся в строй после травм к концу сентября, заявил главный тренер хоккейного клуба из Санкт-Петербурга Олег Знарок.
СКА в субботу со счетом 4:2 обыграл китайский «Куньлунь» в первом матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open. Войнов и Зубарев не приехали в Сочи.
«Войнов и Зубарев к началу сезона (21 августа) еще не подойдут, они к концу сентября будут готовы, а пока их бережем», — сказал Знарок журналистам.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter