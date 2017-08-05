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5 августа 2017, 16:13 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Знарок: Хоккеисты СКА Войнов и Зубарев вернутся в строй к концу сентября

СОЧИ, 5 авг — Р-Спорт, Семен Галькевич. Защитники СКА Вячеслав Войнов и Андрей Зубарев вернутся в строй после травм к концу сентября, заявил главный тренер хоккейного клуба из Санкт-Петербурга Олег Знарок.

СКА в субботу со счетом 4:2 обыграл китайский «Куньлунь» в первом матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open. Войнов и Зубарев не приехали в Сочи.

«Войнов и Зубарев к началу сезона (21 августа) еще не подойдут, они к концу сентября будут готовы, а пока их бережем», — сказал Знарок журналистам.

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