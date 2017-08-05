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5 августа 2017, 11:53 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Уголовное дело возбуждено по факту кражи экипировки из раздевалки ХК «Автомобилист»

ТАСС, 5 августа. Министерство внутренних дел по Нижегородской области возбудило уголовное дело по факту кражи из раздевалки екатеринбургского хоккейного клуба «Автомобилист» экипировки и некоторых личных вещей спортсменов, приехавших в Нижний Новгород для участия в Кубке губернатора области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Хоккеисты клуба заявили о пропаже экипировки и личных вещей из раздевалок перед открытием Кубка губернатора Нижегородской области 1 августа во Дворце спорта имени Коноваленко. Увеличить
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«Уголовное дело возбуждено по ст. 158 УК РФ “Кража”. По словам самих хоккеистов, сумма ущерба составила около 900 тыс. рублей, но полиции предстоит сделать официальное заключение», — сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщили в пресс-службе УМВД, хоккеисты клуба заявили о пропаже экипировки и личных вещей из раздевалок перед открытием Кубка губернатора Нижегородской области 1 августа во Дворце спорта имени Коноваленко.

В турнире также принимают участие казанский «Ак Барс», нижегородское «Торпедо», московский «Спартак», новокузнецкий «Металлург» и уфимский «Салават Юлаев».

Автомобилист
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