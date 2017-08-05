Уголовное дело возбуждено по факту кражи экипировки из раздевалки ХК «Автомобилист»
ТАСС, 5 августа. Министерство внутренних дел по Нижегородской области возбудило уголовное дело по факту кражи из раздевалки екатеринбургского хоккейного клуба «Автомобилист» экипировки и некоторых личных вещей спортсменов, приехавших в Нижний Новгород для участия в Кубке губернатора области. Об этом сообщили ТАСС в
пресс-службе ГУ МВД по региону.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Уголовное дело возбуждено по ст. 158 УК РФ “Кража”. По словам самих хоккеистов, сумма ущерба составила около 900 тыс. рублей, но полиции предстоит сделать официальное заключение», — сказал собеседник агентства.
Как ранее сообщили в
В турнире также принимают участие казанский «Ак Барс», нижегородское «Торпедо», московский «Спартак», новокузнецкий «Металлург» и уфимский «Салават Юлаев».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter