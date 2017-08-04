ХК «Торпедо» обыграл новокузнецкий «Металлург» на Кубке губернатора Нижегородской области

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Шайбы забросили Геннадий Столяров (24-я минута), Михаил Смолин (33), Павел Медведев (44) и Егор Дугин (50).

«Торпедо» набрало шесть очков в трех матчах и поднялось на второе место в таблице. «Металлург» проиграл обе встречи на турнире и расположился на последней, шестой позиции.

В следующем матче 6 августа «Торпедо» сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом». «Металлург» днем ранее встретится с казанским «Ак Барсом».

Кубок губернатора Нижегородской области проводится с 2009 года. В нынешнем турнире выступают пять клубов Континентальной хоккейной лиги — «Спартак», казанский «Ак Барс», екатеринбургский «Автомобилист», нижегородское «Торпедо», уфимский «Салават Юлаев» и участник Высшей хоккейной лиги сезона-2017/18 новокузнецкий «Металлург». Команды играют между собой по круговой системе и распределяют места в зависимости от набранного количества очков.

Четыре раза турнир выигрывало «Торпедо» (2009, 2011, 2013, 2016), по разу — «Авангард» (2010), «Спартак» (2012), «Ак Барс» (2014) и «Салават Юлаев» (2015).