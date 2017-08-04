Шарль Лингле: Минское «Динамо» — команда, которая мне небезразлична
Нападающий Шарль Лингле, вернувшийся в минское «Динамо», отметил, что уже не рассчитывал на возвращение в КХЛ. По словам форварда, последние годы были довольно тяжелыми.
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Видимо, что-то случилось...
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— Рад вновь оказаться в Белоруссии. Отсутствовал несколько месяцев, но ощущение, что никуда не уезжал, — цитирует Лингле
Действительно, планировал продолжить карьеру в Германии, однако был не слишком доволен тем, как шли переговоры с «Айсбэреном», и в это время со своим предложением вернулось «Динамо». Конечно, когда покидал Минск во второй раз, в голову закрадывалась мысль, что уже недостаточно хорош для выступления в КХЛ, хотя продолжал следить за лигой. Здесь очень много классных хоккеистов. Последние годы стали испытанием для меня, я показывал не слишком выразительную игру, потому и не рассчитывал на КХЛ. Но сейчас могу заверить болельщиков, что полностью готов как физически, так и морально, очень мотивирован.
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