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4 августа 2017, 21:30 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Шарль Лингле: Минское «Динамо» — команда, которая мне небезразлична

Нападающий Шарль Лингле, вернувшийся в минское «Динамо», отметил, что уже не рассчитывал на возвращение в КХЛ. По словам форварда, последние годы были довольно тяжелыми.

Нападающий Шарль Лингле вернувшийся в минское Динамо отметил что уже не рассчитывал на возвращение в КХЛ. Увеличить
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— Рад вновь оказаться в Белоруссии. Отсутствовал несколько месяцев, но ощущение, что никуда не уезжал, — цитирует Лингле пресс-служба клуба. — Минское «Динамо» — команда, которая мне небезразлична. Команда, где провел много времени. Недавно здесь поменялся тренерский штаб, и у нас состоялся разговор с новым коучем. Обсудили мою роль в составе, и я понял, что буду делать то, что мне нравится.

Действительно, планировал продолжить карьеру в Германии, однако был не слишком доволен тем, как шли переговоры с «Айсбэреном», и в это время со своим предложением вернулось «Динамо». Конечно, когда покидал Минск во второй раз, в голову закрадывалась мысль, что уже недостаточно хорош для выступления в КХЛ, хотя продолжал следить за лигой. Здесь очень много классных хоккеистов. Последние годы стали испытанием для меня, я показывал не слишком выразительную игру, потому и не рассчитывал на КХЛ. Но сейчас могу заверить болельщиков, что полностью готов как физически, так и морально, очень мотивирован.

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