Вялый «Спартак» и кроссы по ночам
Самые интересные новости, слухи и недоразумения с предсезонки КХЛ.
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ГАРИПОВА ЗОВУТ В АМЕРИКУ
Артем Лукоянов из «Ак Барса» не успокаивался весь день.
— Кто вчера Уфу обыграл? — нарочито громко спрашивал он, оказываясь неподалеку от меня, намекая на проигранный мной спор.
— Если считать последние пять минут, то «Салават Юлаев» выиграл — 2:0, — это только один из вариантов ответа.
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Лукоянов — известный болельщик футбольного «Спартака», а мы еще прошлой весной убедились, что эти люди, празднуя, не знают чувство меры.
А вот вратарь Эмиль Гарипов ходит сияющим. Неважно, как прошел матч, у него хорошее настроение и уверенность в своих силах. Это тем более странно, что пару лет назад он казался нелюдимым, постоянно хмурился, и с ним трудно было разговаривать.
— Все у меня прошло, — ответил он, когда я указал на эту метаморфозу. — Вся проблема в голове. Я понял, что не стоит загоняться по каждому пустяку, надо получать удовольствие от жизни, от хоккея.
Наверное, потому в прошлом году он «съел» своего конкурента Станислава Галимова и провел достаточно неплохой сезон.
— В Америку я хочу поехать, и у меня уже есть предложения, — признался он. — Закончится контракт с «Ак Барсом» буду думать. Меня зовут.
— Куда?
— Нельзя говорить, — рассудительно ответил Эмиль. — Клубы могут обидеться.
— Надо же прикинуть шансы? Например, в «Монреале» делать нечего.
— Это будет не канадская команда, — открыл тайну Гарипов.
Еще он рассказал, где самые вкусные эчпочмаки в Казани (у его бабушки), собирается ли он в Мекку (собирается, но пока точно не знает когда) и правда ли, что женится только на татарке (правда). В общем, много всего интересного. Кстати, Гарипов совсем не употребляет алкоголь, как и положено мусульманам.
«АК БАРС» БУДЕТ ЕЗДИТЬ НА ИГРЫ В КОСТЮМАХ
Казанцы в свой выходной день встретились с арбитрами, а также сходили на примерку костюмов.
— Если честно, то нам очень стыдно за то, что было, — вздыхал Федор Малыхин. — Мы и сами понимали, что так нельзя. По телевизору смотришь, в каком виде мы на стадион приезжаем, и даже неловко.
Наконец, это дошло и до Казани. Возможно, и остальные клубы поймут, что на матчи надо приезжать в солидной одежде.
Кроме того, казанские хоккеисты побывали на встрече с судьями.
— Никаких вопросов мы не задавали, а просто выслушали, что изменилось, — прокомментировал встречу Александр Свитов.
Спорит он, видимо, только на льду.
— А ко мне тут в Нижнем Новгороде подходит арбитр и говорит, Федя, извини, мы удар в голову на тебе пропустили, — хохотал Малыхин. — Ничего страшного, да. Просто удар в голову.
Но ведь жив же он, что тут жаловаться?
Днем «Салават Юлаев» играл со «Спартаком» и на матч приехал целый автобус болельщиков башкирского клуба. Спасибо им. Они привезли с собой барабан и не позволяли заснуть на этой довольно скучной встрече.
Я пошел на игру чуть заранее и увидел Эркку Вестерлунда, который бродил вдали от арены. Финский тренер перед самым матчем любит отвлечься. Я вспомнил, как на чемпионате мира в Минске он выходил из арены, брал с собой книжку,
«Спартак» на этом турнире совсем не впечатляет. Точнее он совсем не изменился по сравнению с прошлогодним составом.
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— Двенадцатыми в лиге, — парирует он.
Но особого оптимизма в голосе я не услышал. Андрей Кареев почти весь матч простоял без дела. Были у
Но не хочется даже говорить про этот матч. Одна команда доминировала, особо не напрягаясь, а другая вообще ничего не могла. Даже не знаю, что изменит к началу сезона Вадим Епанчинцев.
А потом еще обе команды никак не могли забить в неофициальной серии буллитов. Всю душу вытянули.
ИНОСТРАНЦЫ В ШОКЕ ОТ ПОСЛЕМАТЧЕВЫХ ПРОБЕЖЕК
Накануне я лично убедился в том, какие странные порядки царят в «Автомобилисте». Команда закончила встречу против «Спартака» вечером. Хоккеисты вернулись в раздевалку и многие пошли на заминку.
Старательно выполнял задачу по приведению своего тела в порядок Франсис Паре,
— Внимание, все на пробежку, — внезапно объявил помощник Владимира Крикунова Олег Микульчик.
Пришлось идти на улицу и бежать. Ночь, бег по асфальту после трудного матча.
— Парни, а чем этот бег помогает? — громко поинтересовался словенец Рок Тичар.
Я рассказываю эту историю хоккеистам «Ак Барса» и они оживляются.
— Точно такой же вопрос задал Антон Ландер, когда мы пошли на пробежку после первого матча на турнире, — говорят мне.
От старой советской системы, которая уже не приносит никакой пользы, мы пока отказаться не готовы. Но перед иностранцами уже неловко. ..
Алексей ШЕВЧЕНКО из Нижнего Новгорода.
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