Вялый «Спартак» и кроссы по ночам

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

ГАРИПОВА ЗОВУТ В АМЕРИКУ

Артем Лукоянов из «Ак Барса» не успокаивался весь день.

— Кто вчера Уфу обыграл? — нарочито громко спрашивал он, оказываясь неподалеку от меня, намекая на проигранный мной спор.

— Если считать последние пять минут, то «Салават Юлаев» выиграл — 2:0, — это только один из вариантов ответа.

— Ну-ну, — хохотал довольный Артем.

Лукоянов — известный болельщик футбольного «Спартака», а мы еще прошлой весной убедились, что эти люди, празднуя, не знают чувство меры.

А вот вратарь Эмиль Гарипов ходит сияющим. Неважно, как прошел матч, у него хорошее настроение и уверенность в своих силах. Это тем более странно, что пару лет назад он казался нелюдимым, постоянно хмурился, и с ним трудно было разговаривать.

— Все у меня прошло, — ответил он, когда я указал на эту метаморфозу. — Вся проблема в голове. Я понял, что не стоит загоняться по каждому пустяку, надо получать удовольствие от жизни, от хоккея.

Наверное, потому в прошлом году он «съел» своего конкурента Станислава Галимова и провел достаточно неплохой сезон.

— В Америку я хочу поехать, и у меня уже есть предложения, — признался он. — Закончится контракт с «Ак Барсом» буду думать. Меня зовут.

— Куда?

— Нельзя говорить, — рассудительно ответил Эмиль. — Клубы могут обидеться.

— Надо же прикинуть шансы? Например, в «Монреале» делать нечего.

— Это будет не канадская команда, — открыл тайну Гарипов.

Еще он рассказал, где самые вкусные эчпочмаки в Казани (у его бабушки), собирается ли он в Мекку (собирается, но пока точно не знает когда) и правда ли, что женится только на татарке (правда). В общем, много всего интересного. Кстати, Гарипов совсем не употребляет алкоголь, как и положено мусульманам.

<aside name="clb13908221" class="teaser teaser_incontent teaser_youtube"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_youtube"> <iframe width="560" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/4f42QhFo6f4?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!--noindex--> <div class="teaser__bottom"> <div class="teaser__source"> © <a href="//youtube.com/" class="teaser__source__link" target="_blank"> Youtube </a> </div> </div> <!--/noindex--> <img src="//rs.mail.ru/d13908221.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«АК БАРС» БУДЕТ ЕЗДИТЬ НА ИГРЫ В КОСТЮМАХ

Казанцы в свой выходной день встретились с арбитрами, а также сходили на примерку костюмов. Да-да, с будущего сезона игроки «Ак Барса» будут выходить из автобуса, приезжая на матч, не как гопники с ближайшего рынка, а как солидные люди.

— Если честно, то нам очень стыдно за то, что было, — вздыхал Федор Малыхин. — Мы и сами понимали, что так нельзя. По телевизору смотришь, в каком виде мы на стадион приезжаем, и даже неловко.

Наконец, это дошло и до Казани. Возможно, и остальные клубы поймут, что на матчи надо приезжать в солидной одежде.

Кроме того, казанские хоккеисты побывали на встрече с судьями.

— Никаких вопросов мы не задавали, а просто выслушали, что изменилось, — прокомментировал встречу Александр Свитов.

Спорит он, видимо, только на льду.

— А ко мне тут в Нижнем Новгороде подходит арбитр и говорит, Федя, извини, мы удар в голову на тебе пропустили, — хохотал Малыхин. — Ничего страшного, да. Просто удар в голову.

Но ведь жив же он, что тут жаловаться?

<aside name="clb13908221" class="teaser teaser_incontent teaser_youtube"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_youtube"> <iframe width="560" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/4KRaVOQRkwY?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!--noindex--> <div class="teaser__bottom"> <div class="teaser__source"> © <a href="//youtube.com/" class="teaser__source__link" target="_blank"> Youtube </a> </div> </div> <!--/noindex--> <img src="//rs.mail.ru/d13908221.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

КРАСНО-БЕЛЫЕ СОВСЕМ НЕ ВПЕЧАТЛИЛИ

Днем «Салават Юлаев» играл со «Спартаком» и на матч приехал целый автобус болельщиков башкирского клуба. Спасибо им. Они привезли с собой барабан и не позволяли заснуть на этой довольно скучной встрече.

Я пошел на игру чуть заранее и увидел Эркку Вестерлунда, который бродил вдали от арены. Финский тренер перед самым матчем любит отвлечься. Я вспомнил, как на чемпионате мира в Минске он выходил из арены, брал с собой книжку, что-то читал. Помню, что это была не хоккейная литература.

«Спартак» на этом турнире совсем не впечатляет. Точнее он совсем не изменился по сравнению с прошлогодним составом.

— Ничего-ничего, — ободряю я Максима Потапова, который только приступил к закачке прооперированного плеча. — Станете двенадцатыми в конференции, но не последними же.

— Двенадцатыми в лиге, — парирует он.

Но особого оптимизма в голосе я не услышал. Андрей Кареев почти весь матч простоял без дела. Были у красно-белых один-два момента. В конце вратарь сам устроил себе проблемы, нарушив правила.

Но не хочется даже говорить про этот матч. Одна команда доминировала, особо не напрягаясь, а другая вообще ничего не могла. Даже не знаю, что изменит к началу сезона Вадим Епанчинцев.

А потом еще обе команды никак не могли забить в неофициальной серии буллитов. Всю душу вытянули.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:60.51762114537445% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BXXMtfDBhlj/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Владимир Сохатский напоминает всем, что сегодня на Кубке губернатора Нижегородской области у нашей команды выходной?</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от ХК «Автомобилист» (@hcavtomobilist) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-08-04T06:51:55+00:00">Авг 3 2017 в 11:51 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ИНОСТРАНЦЫ В ШОКЕ ОТ ПОСЛЕМАТЧЕВЫХ ПРОБЕЖЕК

Накануне я лично убедился в том, какие странные порядки царят в «Автомобилисте». Команда закончила встречу против «Спартака» вечером. Хоккеисты вернулись в раздевалку и многие пошли на заминку.

Старательно выполнял задачу по приведению своего тела в порядок Франсис Паре, кто-то из игроков закончил и сходил в душ.

— Внимание, все на пробежку, — внезапно объявил помощник Владимира Крикунова Олег Микульчик.

Пришлось идти на улицу и бежать. Ночь, бег по асфальту после трудного матча.

— Парни, а чем этот бег помогает? — громко поинтересовался словенец Рок Тичар.

Я рассказываю эту историю хоккеистам «Ак Барса» и они оживляются.

— Точно такой же вопрос задал Антон Ландер, когда мы пошли на пробежку после первого матча на турнире, — говорят мне.

От старой советской системы, которая уже не приносит никакой пользы, мы пока отказаться не готовы. Но перед иностранцами уже неловко. ​..

Алексей ШЕВЧЕНКО из Нижнего Новгорода.