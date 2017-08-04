«Барыс» назвал состав на Кубок Президента РК в Астане

В предсезонном турнире с 6 по 12 августа примут участие шесть клубов, пять из которых представляют КХЛ: помимо «Барыса» это российские «Авангард», «Адмирал» «Трактор» и «Нефтехимик», а также швейцарский «Давос».

Капитаном «Барыса» на турнире и в следующем сезоне будет нападающий Найджел Доус, а его ассистентами — защитники Максим Семенов и Кевин Даллмэн.

Полностью заявка «Барыса» на Кубок Президента РК выглядит следующим образом:

Голкиперы: Хенрик Карлссон, Сергей Кудрявцев, Дмитрий Мальгин;.

Защитники: Роман Савченко, Егор Шалапов, Максим Семенов, Кирилл Полохов, Кевин Даллмэн, Георгий Дульнев, Даррен Диц, Александр Липин, Мадияр Ибрайбеков, Алексей Маклюков;.

Нападающие: Найджел Доус, Никита Михайлис, Артём Лихотников, Линден Вей, Нурсултан Бельгибаев, Владислав Никулин, Павел Акользин, Дмитрий Гренц, Роман Старченко, Владимир Маркелов, Дмитрий Гурков, Константин Пушкарёв, Кирилл Савицкий, Кори Тривино, Антон Сагадеев, Мартин Сен-Пьер, Дмитрий Шевченко, Алихан Асетов.

Все матчи с участием «Барыса» на Кубке Президента покажут в прямом эфире. Транслировать турнир будут KazSport и КХЛ-ТВ.

Календарь Кубка Президента (время — астанинское):

6 августа (воскресенье)

12:30 «Нефтехимик» — «Трактор»

15:30 «Авангард» — «Адмирал»

19:30 «Барыс» — «Давос».

7 августа

15:30 «Авангард» — «Трактор»

19:30 «Барыс» — «Нефтехимик».

8 августа

15:30 «Нефтехимик» — «Давос»

19:30 «Трактор» — «Адмирал».

9 августа

15:30 «Давос» — «Адмирал»

19:30 «Барыс» — «Авангард».

10 августа

15:30 «Авангард» — «Нефтехимик»

19:30 «Давос» — «Трактор».

11 августа

15:30 «Нефтехимик» — «Адмирал»

19:30 «Барыс» — «Трактор».

12 августа

13:00 «Авангард» — «Давос»

17:00 «Барыс» — «Адмирал».

Победителем турнира станет команда, которая наберет больше всего очков.