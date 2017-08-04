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4 августа 2017, 18:15 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Азеведу, Чесалин и ещё 5 игроков, зажигающих этим летом

Преображение Свитова, взлёт Чесалина и Тарасова, распасовщик Полунин — кто ещё уже зажигает в КХЛ этим летом?

21 августа стартует 10-й регулярный чемпионат КХЛ. В рамках предсезонной подготовки уже все клубы почувствовали вкус игры. Кто-то, как «Локомотив», сыграл семь матчей, а СКА, магнитогорский «Металлург» и «Барыс» провели всего по одной встрече. Уже сейчас можно выделить тех хоккеистов, кто показывает качественную игру и делает определённую заявку на ближайший сезон. Ввиду отсутствия централизованной статистики по всем клубам мы подсчитали данные каждого игрока и выделили семь хоккеистов.

Джастин Азеведу («Ак Барс»), 7 (2+5) очков

© РИА "Новости"

Азеведу — лучший бомбардир этого лета. Львиную долю очков он набрал при игре в большинстве, которое уже неплохо работает у «Ак Барса». Канадец с португальскими корнями стал лидером легионерской группы казанцев, он ведёт игру в неравных составах, регулярно ассистирует своим партнёрам, но некоторые игры он пропустит из-за вызова в сборную Канады. Его звено с Антоном Ландером и Иржи Секачем будет реальной угрозой для всех клубов в ближайшем сезоне.

Евгений Чесалин («Автомобилист»), 5 (3+2) очков

Пока «Автомобилист» пытается решить вопросы с украденной амуницией, а Владимир Крикунов пробует найти правильные сочетания, Евгений Чесалин становится лидером команды. По словам главного тренера, он тот парень, который сможет сыграть с любым. Во всех трёх матчах Кубка губернатора Нижегородской области Чесалин набирает очки: он может бросить сам или отдать выверенную передачу партнёру. Что ещё важно знать о нём? Два года назад 28-летний форвард был капитаном «Рязани» в ВХЛ и попробовал вкус КХЛ только год назад.

Александр Свитов («Ак Барс»), 5 (5+0) очков

© РИА "Новости"

Свитов забивает практически в каждом матче своей команды, он не забивал только в ворота альметьевского «Нефтяника». Тренеры не удивляются такому преображению капитана, ведь он всегда был эффективен при игре в большинстве. Даже, если взять прошлый сезон, то 8 из 12 шайб Свитова пришлись на игру в неравных составах. Он выходит при розыгрыше лишнего в легионерском звене и исполняет роль столба на пятаке. Поговаривают, что такое преображение связано с появлением Ландера, который объясняет Свитову, как правильнее всего действовать.

Александр Полунин («Локомотив»), 6 (1+5) очков

© РИА "Новости"

К юркому форварду Полунину мы привыкли больше как к снайперу, но сейчас в молодёжном звене «Локомотива» он становится распасовщиком. Можно говорить, что «Локомотив» сыграл больше матчей, чем другие клубы. Но в то же время Полунин сейчас лучший бомбардир клуба, и он пробует выйти на первый план, опередив легионерское звено Козун — Тальбо — Контиола. Увеличить свой бомбардирский счёт Полунин может уже в составе олимпийской сборной на Sochi Hockey Open, где вновь будет играть с Коршковым и Красковским.

Даниил Тарасов («Динамо» Москва), 5 (4+1) очков

Тарасов вернулся из Северной Америки два сезона назад, но за это время ожиданий явно не оправдал. Конечно, виной тому и травмы, но, несмотря на смену юридического лица у «Динамо», он решил остаться в клубе. На прошедшем Кубке Минска Тарасов стал лучшим бомбардиром и снайпером турнира. Сможет ли он сохранить этот темп в течение лета, вопрос, но судя по всему Тарасов намерен стать лидером нового «Динамо».

Константин Окулов (ЦСКА), 3 (3+0) очка

© РИА "Новости"

В «Сибири» очень переживают по поводу того, что «армейцы» забрали у них Окулова. Причина тревоги заключается в том, что ему там будет трудно пробиться в состав и как бы дело не закончилось переводом в чеховскую «Звезду». ЦСКА пока сыграл всего два матча, и именно с «Сибирью», но в них Окулов был одним из лидеров. За лето он физически окреп и по габаритам, несмотря на невысокий рост, уже обходит Кирилла Капризова. Три гола в двух матчах — если он сохранит этот темп, то завоюет себе достаточно игрового времени в ЦСКА.

Дэн Секстон («Нефтехимик»), 6 (1+5) очков

© РИА "Новости"

«Нефтехимик» начал одним из первых проводить контрольные встречи этим летом, легионеры с самого начала стали показывать, зачем они нужны команде Андрея Назарова. Если Секстон набрал 6 очков, то его партнёры по тройке Чед Ро и Робин Ганзл — по четыре. Такая результативность Секстона не должна удивлять, к началу каждой предсезонки он подходит в отличной форме, а два года назад американец уже был одним из лучших бомбардиров перед началом регулярного чемпионата.

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