Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30590581/
4 августа 2017, 17:48 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Дубль Лисина помог «Салавату» обыграть «Спартак» на Кубке губернатора НО

«Салават Юлаев» одержал победу над «Спартаком» в матче Кубка губернатора Нижегородской области.

Встреча, проходившая на стадионе «Нагорный», завершилась со счётом 3:1.

У «Салавата» заброшенными шайбами отметились Евгений Коротков и Энвер Лисин, который оформил дубль. Единственный гол в составе красно-белых забил Райан Стоа.

После трёх игр уфимцы набрали шесть очков и вышли на первое место. Им также предстоит сыграть с «Автомобилистом» и новокузнецким «Металлургом».

Салават Юлаев
Новости Матчи Состав Статистика
Спартак
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости

Яшин, Марадона, Анри и Роналдо. Какими будут новые легенды в FIFA 18

Промес: куда бы Неймар ни пошёл, я пойду за ним

Фанат ЦСКА: просто иду, а журналист мне гадость говорит. Хоп — и кинул руку

Яшин, Марадона, Анри и Роналдо. Какими будут новые легенды в FIFA 18

Промес: куда бы Неймар ни пошёл, я пойду за ним