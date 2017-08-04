Дубль Лисина помог «Салавату» обыграть «Спартак» на Кубке губернатора НО

Встреча, проходившая на стадионе «Нагорный», завершилась со счётом 3:1.

У «Салавата» заброшенными шайбами отметились Евгений Коротков и Энвер Лисин, который оформил дубль. Единственный гол в составе красно-белых забил Райан Стоа.



После трёх игр уфимцы набрали шесть очков и вышли на первое место. Им также предстоит сыграть с «Автомобилистом» и новокузнецким «Металлургом».