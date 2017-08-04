Хоккеисты ярославского «Локомотива» вновь обыграли «Амур» в товарищеской игре

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Игра, прошедшая в пятницу в Ярославле, закончилась волевой победой хозяев в овертайме со счетом 5:2 (2:2, 0:0, 0:0, 3:0). На шайбы Павла Дедунова (6-я минута) и Александра Фролова (13) у хабаровчан ярославцы ответили точными бросками Дениса Мосалева (9 и 64), Егора Фатеева (18), Даниила Апалькова (61) и Владислава Картаева (62). Команды по договоренности отыграли дополнительное время полностью, а не до первой заброшенной шайбы.

В среду «Локомотив» и «Амур» уже играли друг с другом, тогда победа со счетом 3:1 осталась за хоккеистами ярославского клуба.