Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30588291/
4 августа 2017, 15:38 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Хоккеист «Слована» Месарош вернулся к тренировкам после трех операций спустя 243 дня

Защитник братиславского хоккейного клуба «Слован» Андрей Месарош, перенесший три операции в связи с травмой колена и пропустивший восемь месяцев, вернулся к тренировкам на льду, сообщается в официальном микроблоге словацкой команды в Twitter.

Защитник братиславского хоккейного клуба <span class=error>Слован</span> Андрей Месарош перенесший три операции в связи с травмой колена и пропустивший восемь месяцев вернулся к тренировкам на льду сообщается в официальном <span class=error>микроблоге</span> словацкой команды в Twitter. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Отмечается, что 31-летний игрок не тренировался на льду 243 дня.

Месарош получил травму в декабре 2016 года и с тех пор не играл. Всего в прошлом сезоне КХЛ защитник провел в составе «Слована» 35 игр регулярного чемпионата и набрал 13 очков (4 шайбы + 9 передач). В мае братиславский клуб продлил контракт с Месарошем до конца апреля 2018 года.

«Слован» начнет выступление в предстоящем сезоне КХЛ матчем против обладателя Кубка Гагарина минувшего сезона петербургского СКА. Встреча пройдет 23 августа в Санкт-Петербурге.

Слован
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
4 августа

Губа не дура: супруга эквадорского полузащитника «Зенита»

Страны, проголосовавшие за возвращение России в легкую атлетику

Горячая русская штучка, перед которой не устоял футболист «Баварии»