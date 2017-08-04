Хоккеист «Слована» Месарош вернулся к тренировкам после трех операций спустя 243 дня
Защитник братиславского хоккейного клуба «Слован» Андрей Месарош, перенесший три операции в связи с травмой колена и пропустивший восемь месяцев, вернулся к тренировкам на льду, сообщается в официальном микроблоге словацкой команды в Twitter.
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Отмечается, что 31-летний игрок не тренировался на льду 243 дня.
Месарош получил травму в декабре 2016 года и с тех пор не играл. Всего в прошлом сезоне КХЛ защитник провел в составе «Слована» 35 игр регулярного чемпионата и набрал 13 очков (4 шайбы + 9 передач). В мае братиславский клуб продлил контракт с Месарошем до конца апреля 2018 года.
«Слован» начнет выступление в предстоящем сезоне КХЛ матчем против обладателя Кубка Гагарина минувшего сезона петербургского СКА. Встреча пройдет 23 августа в
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