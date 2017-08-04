Клинкхаммер признался, что был в шоке от смены главного тренера в «Динамо» Мн

«Новость о смене главного тренера “Динамо” стала стрессом. Я был в шоке. Год назад приехал сюда, потому что много беседовал с Вудкрофтом, и он меня уговорил. А сейчас новый коуч. Да, он канадец — это хорошо. Но прежде мы не были знакомы — волновался, как я впишусь в его систему. Когда здесь не было других иностранцев, очень переживал за семью. Они скоро прилетят — с кем будут общаться во время выездов “Динамо”? Так что это лето — тоже весьма беспокойное. Мне прислали материал об уходе Крэйга. Раньше ходили слухи, что грядут большие перемены.



Дуайер сильно отличается от Вудкрофта? Не очень. Оба они нацелены на динамичный, быстрый хоккей. Может, у Горди даже более североамериканский стиль. Но в целом он мало отличается от прежнего, и это хорошо. Мне такая игра подходит.



Дуайер примерно такой же жёсткий, как и Вудкрофт. Оба требовательные, хотят, чтобы все было на уровне. Не расслабишься — тренировки напряжённые, сильно устаём. Для Горди очень важна физподготовка. Он жёсткий, но для “Динамо” это даже хорошо. Если отпустить вожжи, у нас возникают проблемы», — цитирует игрока официальный сайт клуба.