«Адмирал» показал новичков в торговом порту
ХК «Адмирал» презентовал новобранцев во Владивостоке, сообщает ИА «Deita. ru».
В это межсезонье у команды шесть новичков: один защитник и пять нападающих.
Вручал свитера игрокам генеральный менеджер Ильдар Мухометов. После окончания официальной части функционер пообщался с журналистами.
— Все наши ребята, которых мы сегодня презентуем, — это молодые хоккеисты, — рассказал Мухометов. —
Думаю, что этот сезон будет не менее интересным, чем предыдущие, есть определенные изменения в календаре, поэтому ждем, что наша команда будет выступать достаточно успешно.
— Костяк команды сохранился?
— Да. И это плодотворно скажется на игре команды, потому что, когда ребята из года в год играют вместе, понимают друг друга, то и коллектив получается более сплоченным.
— Все, кого вы сегодня презентовали, подписали полноценные контракты с клубом?
— Да, все шестеро заключили полноценные контракты:
Михаил Грач.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter