«Адмирал» показал новичков в торговом порту

В это межсезонье у команды шесть новичков: один защитник и пять нападающих.

Вручал свитера игрокам генеральный менеджер Ильдар Мухометов. После окончания официальной части функционер пообщался с журналистами.

— Все наши ребята, которых мы сегодня презентуем, — это молодые хоккеисты, — рассказал Мухометов. — Кто-то уже успел поиграть в КХЛ, кто-то нет. У всех есть большой стимул попасть в основной состав нашей команды. Сейчас проходят тренировочные сборы, и у всех равные шансы. Ребята, хочу пожелать вам успехов, чтобы в этом сезоне вы закрепились в нашей команде и приносили много пользы «Адмиралу» и всему приморскому хоккею. Наша команда — гордость Приморского края, гордость Владивостока, здесь особенные зрители, особенные фанаты, которые очень любят хоккей и «Адмирал».

Думаю, что этот сезон будет не менее интересным, чем предыдущие, есть определенные изменения в календаре, поэтому ждем, что наша команда будет выступать достаточно успешно.

— Костяк команды сохранился?

— Да. И это плодотворно скажется на игре команды, потому что, когда ребята из года в год играют вместе, понимают друг друга, то и коллектив получается более сплоченным.

— Все, кого вы сегодня презентовали, подписали полноценные контракты с клубом?

— Да, все шестеро заключили полноценные контракты: кто-то односторонние, кто-то двухсторонние. У всех у них есть равные шансы, чтобы попасть в основной состав.

Михаил Грач.