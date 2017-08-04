Захаркин: Приобретение легионеров не изменит бюджет «Югры»

В Белоруссии на минувшей неделе завершился хоккейный турнир «Кубок Минска», приуроченный к юбилею города. Помимо организатора соревнования, местного хоккейного клуба «Юность», в играх на «Чижовке-Арене» (стадиона, построенного к чемпионату мира 2014 года) приняли участие пять команд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), которые готовятся к предстоящему сезону: московское, минское и рижское «Динамо», ярославский «Локомотив» и ханты-мансийская «Югра». Последнюю весной возглавил Игорь Захаркин, для которого после работы в «Салавате Юлаеве» это уже второй клуб в КХЛ, куда он пришел в качестве главного тренера, а не ассистента Вячеслава Быкова. В связке с ним 59-летний специалист дважды выигрывал чемпионат мира со сборной России (2008, 2009) и два раза побеждал в Кубке Гагарина с «Салаватом» (2011) и петербургским СКА (2015).

— Удовлетворены итогами выступления «Югры» на Кубке Минска?

— В целом да. Команда провела три матча за три дня. Это плохо с точки зрения функционального состояния игроков, но в то же время это отличная возможность проверить моральные качества ребят. А тренеры получили возможность оценить индивидуально каждого хоккеиста. По результатам проведенных матчей мы определили наиболее уязвимые участки в игре «Югры». До начала чемпионата почти три недели, успеем внести определенные коррективы в подготовку.

— В ходе сбора в Минске вы выражали неудовлетворенность игрой команды в большинстве. Матчи турнира в столице Белоруссии не дали вам возможность проверить этот компонент?

— В первом матче с «Локомотивом» мы забросили обе шайбы при игре в большинстве. Бесспорно, игру в неравных составах следует усилить, но есть и осмысленные действия при розыгрыше лишнего. Конечно, нам надо еще практиковать этот компонент в серьезных матчах.

— Вы сказали, что будет усиление. У вас закрыта только одна легионерская вакансия. Планируете еще набирать иностранцев?

— Думаю, будут и легионеры, и отечественные игроки. Нужно качественно улучшить некоторые позиции.

— Какие именно?

— Защитник, крайний и центральный нападающие. Посмотрим, что мы сможем сделать в сложившейся ситуации на рынке игроков.

— Вратарской бригадой довольны?

— Да, я считаю, что у нас очень квалифицированная пара вратарей Илья Проскуряков и Владислав Фокин. Плюс еще есть хорошие юниоры на подходе.

— «Югра» за время выступления в КХЛ отличалась от других команд отказом от практики приглашения легионеров. Вам сложно было переубедить руководство в этом вопросе?

— Нет. Когда мы встречались с руководителями Ханты-Мансийского автономного округа, затронули и этот вопрос. Мне было объяснено, почему в «Югре» не было иностранцев до этого сезона. Я уважаю это решение, но, поскольку мы работаем в профессиональном хоккее, понятно, что спортивные интересы должны быть в приоритете. Когда я изложил руководству свою позицию, она была принята. Совместно с генеральным менеджером стали делать ходы для приглашения нужных нам иностранцев. Мы четко понимаем, на какую позицию нам нужен игрок. Права на ошибку у нас нет, поэтому стараемся осторожно подбирать хоккеистов. Сейчас у нас есть один легионер (финн Вели-Матти Савинайнен. — «Известия»). И по соотношению цена-качество это, безусловно, усиление.

— А чем «Югра» объясняет отсутствие легионеров? Нежеланием тратить на иностранцев деньги из бюджета региона?

— «Югра» должна быть клубом, дающим возможность играть в КХЛ юниорам, вырастающим в местном хоккее. Я считаю, что это справедливая и понятная точка зрения. Но моя позиция учитывает особенности предстоящего сезона и то, что в профессиональной команде должны играть лучшие хоккеисты, а не только воспитанники своего клуба. При этом бюджет команды остается на прежнем уровне.

— Не считая периода руководства сборной Польши и работы с Вячеславом Быковым в ЦСКА, вы всегда тренировали команды с чемпионскими амбициями и звездным статусом игроков. В «Югре» приходится сильно менять приемы работы?

— У меня есть отработанная годами система подготовки хоккеистов. Она меняется в отдельных аспектах в зависимости от индивидуальных особенностей и подготовленности игроков.

— В чем она изменилась сейчас?

— Сейчас мы, главным образом, работаем над повышением быстроты, особенно в командных действиях. Что касается упомянутого вами звездного статуса игроков моих предыдущих команд, то часто звездность спортсменов создается в СМИ. Думаю, что в «Югре» тоже достаточно много квалифицированных игроков. Например, в Минске мы увидели, как команда достаточно быстро изменяет тактический рисунок, умеет перестраиваться. Это показатель квалификации игроков. Тренеру очень важно разговаривать с игроками на одном языке. С точки зрения игровой дисциплины и выполнения определенных тактических элементов, в «Югре» скорее более строгие требования. Поэтому я не думаю, что есть кардинальная разница между топовыми командами и коллективами, не находящимися вверху таблицы КХЛ. Успех определяет волевой настрой и правильная мотивация игроков.

— КХЛ планирует через год сократить число участников. Спортивный результат в их рейтинге будет иметь наибольшую значимость. Вы допускаете, что ради результата вам придется изменить свои игровые принципы на более прагматичные, чтобы «Югра» не повторила судьбу новокузнецкого «Металлурга»?

— Не думаю, что придется поступаться принципами. Думаю, что особенность «Югры» должна состоять в трех важных моментах: хорошая функциональная готовность, высокая игровая дисциплина и очень мощная волевая составляющая. Над этим мы и работаем.

— В прошлом сезоне на домашние матчи «Югры» ходило немного народу. Аналогичная проблема стала аргументом для КХЛ в истории с исключением «Кузни» из своих рядов. Сейчас есть предпосылки к тому, что ситуация исправится?

— Здесь не могу точно ответить, поскольку пока не знаком с болельщиками «Югры». Но, надеюсь, жители региона понимают, что не так много топовых спортивных, культурных и зрелищных мероприятий проходят рядом с их домом, чтобы еще потерять и хоккей, из-за того что иногда лень пойти на матч и проще посмотреть его по телевизору. Думаю, пора просыпаться.

— После вашей первой самостоятельной работы в КХЛ с «Салаватом» создалось впечатление, что за вашим хоккеем одно удовольствие наблюдать, но при нем тяжело добиться результата…

— Игра в хоккей достаточно проста: забивать больше соперника и меньше пропускать. Нужно уметь обороняться и уметь атаковать. Нужно быстро выходить из обороны в атаку и вовремя возвращаться к своим воротам при потере шайбы. Мы с «Салаватом Юлаевым» в первый сезон завоевали бронзовые медали. В прошлом сезоне играли практически без состава. И, с моей точки зрения, команда в этих условиях достойно провела регулярный чемпионат и с честью сражалась в плей-офф с «Ак Барсом». Для успеха необходимо тщательнее готовиться и внимательно следить за определенными деталями в тактической модели игры, которые, в конечном итоге, определяют результат. Думаю, что самоотдача игроков, их желание доказать свой профессионализм позволит «Югре» сыграть успешно.

— Весной после вашей отставки из «Салавата Юлаева» клуб покинул также ваш предшественник и помощник Анатолий Емелин. Это мотивировали тем, что он не знает иностранного языка и потому не может работать в финском штабе Эркки Вестерлунда. На ваш взгляд, для российского клуба такое приемлемо?

— Не только относительно «Салавата», а вообще всего нашего хоккея скажу следующее: объяснение, согласно которому отечественный тренер на территории своей страны не получает работу из-за незнания английского языка, — это просто смешно. Не должен тренер в России оказаться без работы из-за того, что недостаточно хорошо владеет иностранным языком.

— Как отреагировали на допинг-скандал с Данисом Зариповым?

— Мою реакцию можно охарактеризовать одним словом: шок! Самый настоящий шок! Я имел честь работать с Зариповым в сборной. Знаю, насколько это профессиональный хоккеист, как он играет и отдается игре. Выдающийся спортсмен и прекрасная личность. И получить такое в конце карьеры я бы никому не пожелал.

— Когда возобновит тренерскую карьеру Вячеслав Быков? Он справится без вас, если вы окончательно закрепитесь в качестве главного тренера?

— Мне бы не хотелось строить какие-то прогнозы по поводу будущего Вячеслава Аркадьевича. Я просто очень хочу, чтобы он делал то, что считает нужным. Если он решит вернуться, я буду этому только рад. Тогда российский хоккей приобретет сильного специалиста. А что будет с нами, возобновим ли мы сотрудничество — сейчас об этом не думаю. Все силы, мысли, энергия сфокусированы только на клубе «Югра».

— В прошлом году Вячеслав Быков сказал, что поработал бы у вас помощником. Рассматривали вариант с приглашением его в «Югру»?

— Общение и работа с таким специалистом, тренером и личностью, как Вячеслав Быков, — огромная радость и привилегия. Это безупречный человек в плане своих персональных качеств и отличный друг. И работа с ним в любом качестве расширяет возможности для самореализации. Поэтому был бы рад с ним снова поработать, независимо от того, кто будет главным тренером.

— Мы когда-нибудь узнаем, почему вы с Быковым покинули СКА после победы в Кубке Гагарина?