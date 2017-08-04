Захаркин: Приобретение легионеров не изменит бюджет «Югры»
Главный тренер
ханты-мансийской команды — о подготовке к сезону КХЛ, возможных контрактах с иностранными хоккеистами и вероятном возобновлении тренерской карьеры Вячеслава Быкова.
В Белоруссии на минувшей неделе завершился хоккейный турнир «Кубок Минска», приуроченный к юбилею города. Помимо организатора соревнования, местного хоккейного клуба «Юность», в играх на «Чижовке-Арене» (стадиона, построенного к чемпионату мира 2014 года) приняли участие пять команд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), которые готовятся к предстоящему сезону: московское, минское и рижское «Динамо», ярославский «Локомотив» и
— Удовлетворены итогами выступления «Югры» на Кубке Минска?
— В целом да. Команда провела три матча за три дня. Это плохо с точки зрения функционального состояния игроков, но в то же время это отличная возможность проверить моральные качества ребят. А тренеры получили возможность оценить индивидуально каждого хоккеиста. По результатам проведенных матчей мы определили наиболее уязвимые участки в игре «Югры». До начала чемпионата почти три недели, успеем внести определенные коррективы в подготовку.
— В ходе сбора в Минске вы выражали неудовлетворенность игрой команды в большинстве. Матчи турнира в столице Белоруссии не дали вам возможность проверить этот компонент?
— В первом матче с «Локомотивом» мы забросили обе шайбы при игре в большинстве. Бесспорно, игру в неравных составах следует усилить, но есть и осмысленные действия при розыгрыше лишнего. Конечно, нам надо еще практиковать этот компонент в серьезных матчах.
— Вы сказали, что будет усиление. У вас закрыта только одна легионерская вакансия. Планируете еще набирать иностранцев?
— Думаю, будут и легионеры, и отечественные игроки. Нужно качественно улучшить некоторые позиции.
— Какие именно?
— Защитник, крайний и центральный нападающие. Посмотрим, что мы сможем сделать в сложившейся ситуации на рынке игроков.
— Вратарской бригадой довольны?
— Да, я считаю, что у нас очень квалифицированная пара вратарей Илья Проскуряков и Владислав Фокин. Плюс еще есть хорошие юниоры на подходе.
— «Югра» за время выступления в КХЛ отличалась от других команд отказом от практики приглашения легионеров. Вам сложно было переубедить руководство в этом вопросе?
— Нет. Когда мы встречались с руководителями
— А чем «Югра» объясняет отсутствие легионеров? Нежеланием тратить на иностранцев деньги из бюджета региона?
— «Югра» должна быть клубом, дающим возможность играть в КХЛ юниорам, вырастающим в местном хоккее. Я считаю, что это справедливая и понятная точка зрения. Но моя позиция учитывает особенности предстоящего сезона и то, что в профессиональной команде должны играть лучшие хоккеисты, а не только воспитанники своего клуба. При этом бюджет команды остается на прежнем уровне.
— Не считая периода руководства сборной Польши и работы с Вячеславом Быковым в ЦСКА, вы всегда тренировали команды с чемпионскими амбициями и звездным статусом игроков. В «Югре» приходится сильно менять приемы работы?
— У меня есть отработанная годами система подготовки хоккеистов. Она меняется в отдельных аспектах в зависимости от индивидуальных особенностей и подготовленности игроков.
— В чем она изменилась сейчас?
— Сейчас мы, главным образом, работаем над повышением быстроты, особенно в командных действиях. Что касается упомянутого вами звездного статуса игроков моих предыдущих команд, то часто звездность спортсменов создается в СМИ. Думаю, что в «Югре» тоже достаточно много квалифицированных игроков. Например, в Минске мы увидели, как команда достаточно быстро изменяет тактический рисунок, умеет перестраиваться. Это показатель квалификации игроков. Тренеру очень важно разговаривать с игроками на одном языке. С точки зрения игровой дисциплины и выполнения определенных тактических элементов, в «Югре» скорее более строгие требования. Поэтому я не думаю, что есть кардинальная разница между топовыми командами и коллективами, не находящимися вверху таблицы КХЛ. Успех определяет волевой настрой и правильная мотивация игроков.
— КХЛ планирует через год сократить число участников. Спортивный результат в их рейтинге будет иметь наибольшую значимость. Вы допускаете, что ради результата вам придется изменить свои игровые принципы на более прагматичные, чтобы «Югра» не повторила судьбу новокузнецкого «Металлурга»?
— Не думаю, что придется поступаться принципами. Думаю, что особенность «Югры» должна состоять в трех важных моментах: хорошая функциональная готовность, высокая игровая дисциплина и очень мощная волевая составляющая. Над этим мы и работаем.
— В прошлом сезоне на домашние матчи «Югры» ходило немного народу. Аналогичная проблема стала аргументом для КХЛ в истории с исключением «Кузни» из своих рядов. Сейчас есть предпосылки к тому, что ситуация исправится?
— Здесь не могу точно ответить, поскольку пока не знаком с болельщиками «Югры». Но, надеюсь, жители региона понимают, что не так много топовых спортивных, культурных и зрелищных мероприятий проходят рядом с их домом, чтобы еще потерять и хоккей,
— После вашей первой самостоятельной работы в КХЛ с «Салаватом» создалось впечатление, что за вашим хоккеем одно удовольствие наблюдать, но при нем тяжело добиться результата…
— Игра в хоккей достаточно проста: забивать больше соперника и меньше пропускать. Нужно уметь обороняться и уметь атаковать. Нужно быстро выходить из обороны в атаку и вовремя возвращаться к своим воротам при потере шайбы. Мы с «Салаватом Юлаевым» в первый сезон завоевали бронзовые медали. В прошлом сезоне играли практически без состава. И, с моей точки зрения, команда в этих условиях достойно провела регулярный чемпионат и с честью сражалась в
— Весной после вашей отставки из «Салавата Юлаева» клуб покинул также ваш предшественник и помощник Анатолий Емелин. Это мотивировали тем, что он не знает иностранного языка и потому не может работать в финском штабе Эркки Вестерлунда. На ваш взгляд, для российского клуба такое приемлемо?
— Не только относительно «Салавата», а вообще всего нашего хоккея скажу следующее: объяснение, согласно которому отечественный тренер на территории своей страны не получает работу
— Как отреагировали на
— Мою реакцию можно охарактеризовать одним словом: шок! Самый настоящий шок! Я имел честь работать с Зариповым в сборной. Знаю, насколько это профессиональный хоккеист, как он играет и отдается игре. Выдающийся спортсмен и прекрасная личность. И получить такое в конце карьеры я бы никому не пожелал.
— Когда возобновит тренерскую карьеру Вячеслав Быков? Он справится без вас, если вы окончательно закрепитесь в качестве главного тренера?
— Мне бы не хотелось строить
— В прошлом году Вячеслав Быков сказал, что поработал бы у вас помощником. Рассматривали вариант с приглашением его в «Югру»?
— Общение и работа с таким специалистом, тренером и личностью, как Вячеслав Быков, — огромная радость и привилегия. Это безупречный человек в плане своих персональных качеств и отличный друг. И работа с ним в любом качестве расширяет возможности для самореализации. Поэтому был бы рад с ним снова поработать, независимо от того, кто будет главным тренером.
— Мы
— Возможно, когда настанет время писать мемуары на пенсии, я
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