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3 августа 2017, 22:14 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Спартак» отыграл две шайбы, но уступил «Автомобилисту» на Кубке губернатора НО

«Автомобилист» одержал победу над «Спартаком» в матче на Кубке губернатора Нижегородской области. Встреча, проходившая на стадионе «Нагорный», завершилась со счётом 3:2 Б.

Автомобилист одержал победу над Спартаком в матче на Кубке губернатора Нижегородской области. Увеличить
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В первом периоде Андрей Обидин реализовал большинство и вывел «Автомобилист» вперёд, а во второй двадцатиминутке Евгений Чесалин удвоил преимущество своей команды. В середине третьего игрового отрезка Александр Комаристый сократил отставание, наказав соперника за удаление, а затем Станислав Чистов сравнял счёт. Оставшееся основное и дополнительное время прошло без заброшенных шайб, а в серии буллитов победу «Автомобилисту» принёс Дмитрий Мегалинский.

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