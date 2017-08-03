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3 августа 2017, 22:28 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Хоккеисты «Слована» проиграли «Комете» в товарищеском матче

МОСКВА, 3 авг — Р-Спорт. Клуб КХЛ «Слован» из Братиславы потерпел поражение от чешской «Кометы» в контрольном матче.

Клуб <span class=error>КХЛ</span> <span class=error>Слован</span> из Братиславы потерпел поражение от чешской Кометы в контрольном матче. Увеличить
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Встреча, прошедшая в четверг, завершилась со счетом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) в пользу чешского клуба.

«Слован» в следующем товарищеском матче 8 августа сыграет с рижским «Динамо».

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