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3 августа 2017, 22:41 | Хоккей: КХЛ | БЕЛТА

Нападающий Егор Шарангович подписал контракт с ХК «Динамо-Минск»

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающий Егор Шарангович подписал контракт с хоккейным клубом «Динамо-Минск». Срок действия соглашения — один сезон, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Перспективный 19-летний форвард уже несколько лет находится в клубной системе динамовцев. Два года Егор играл в команде высшей лиги белорусского чемпионата Динамо-<span class=error>Раубичи</span> а прошлый сезон провел в составе молодежной сборной <span class=error>Беларуси</span> (U-20). Увеличить
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Перспективный 19-летний форвард уже несколько лет находится в клубной системе динамовцев. Два года Егор играл в команде высшей лиги белорусского чемпионата «Динамо-Раубичи», а прошлый сезон провел в составе молодежной сборной Беларуси (U-20), выступавшей в экстралиге. Егор Шарангович уже попал и в национальную сборную Беларуси, неплохо проявив себя на чемпионате мира-2017 в Париже. На недавнем розыгрыше Кубка Минска Шарангович стал лучшим бомбардиром «зубров», забросив три шайбы.

На этой неделе контракт с «Динамо» подписал канадский форвард Джастин Фонтейн, его соотечественник защитник Марк-Андре Граньяни пролонгировал соглашение, а еще один нападающий Шарль Лингле вернулся в Минск после годичного перерыва.

В эти дни динамовцы тренируются на льду «Минск-Арены», а вскоре отправятся в Ригу, где примут участие в розыгрыше Кубка латвийских железных дорог. Соперниками команды Горди Дуайера будут рижское «Динамо» (13 августа), ярославский «Локомотив» (14 августа) и казанский «Ак Барс» (16 августа). Вернувшись из столицы Латвии, «зубры» продолжат подготовку к старту в 10-м чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Первый поединок юбилейного сезона «зубры» проведут 23 августа в «Минск-Арене» против финского «Йокерита» из Хельсинки.

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