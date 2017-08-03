Нападающий Егор Шарангович подписал контракт с ХК «Динамо-Минск»
3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающий Егор Шарангович подписал контракт с хоккейным клубом «Динамо-Минск». Срок действия соглашения — один сезон, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Перспективный 19-летний форвард уже несколько лет находится в клубной системе динамовцев. Два года Егор играл в команде высшей лиги белорусского чемпионата «Динамо-Раубичи», а прошлый сезон провел в составе молодежной сборной Беларуси (U-20), выступавшей в экстралиге. Егор Шарангович уже попал и в национальную сборную Беларуси, неплохо проявив себя на чемпионате мира-2017 в Париже. На недавнем розыгрыше Кубка Минска Шарангович стал лучшим бомбардиром «зубров», забросив три шайбы.
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В эти дни динамовцы тренируются на льду «Минск-Арены», а вскоре отправятся в Ригу, где примут участие в розыгрыше Кубка латвийских железных дорог. Соперниками команды Горди Дуайера будут рижское «Динамо» (13 августа), ярославский «Локомотив» (14 августа) и казанский «Ак Барс» (16 августа). Вернувшись из столицы Латвии, «зубры» продолжат подготовку к старту в 10-м чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Первый поединок юбилейного сезона «зубры» проведут 23 августа в «Минск-Арене» против финского «Йокерита» из Хельсинки.
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