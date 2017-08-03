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3 августа 2017, 21:13 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Северсталь» уверенно обыграла «Пеликанс» в товарищеском матче

«Северсталь» одержала уверенную победу над финским клубом «Пеликанс» в товарищеском матче. Встреча, проходившая на «Иску-Арене» в Лахти, завершилась со счётом 6:3.

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В составе череповчан Матей Странски оформил дубль, ещё по шайбе забросили Адам Мазур, Александр Щербина, Павел Чернов и Петр Голик. Ворота «Северстали» защищал Алексей Артамкин.

Для череповецкого клуба этот матч стал третьим на «предсезонке». Ранее они обыграли «Трактор» (3:1) и потерпели поражение от «Куньлунь Ред Стар» (0:3).

Северсталь
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