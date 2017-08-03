Дубль Свитова помог «Ак Барсу» обыграть «Салават Юлаев»

Отметим, что по ходу встречи казанский клуб вел с преимуществом в три шайбы, однако уфимцам в концовке встречи удалось сократить отрыв.

В составе победителей дублем отметился Александр Свитов, по шайбе забросили Федор Малыхин и Артем Михеев. У «Салавата» две шайбы забросил Теему Хартикайнен, один гол на счету Максима Майорова.

Товарищеский матч.

«Ак Барс» (Казань) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 4:3 (0:0, 2:1, 2:2).

Голы: Хартикайнен (бол., Умарк), 23:25 — 0:1. Хартикайнен (бол., Азеведо), 26:00 — 1:1. Михеев (Глинкин, Глухов), 27:46 — 2:1. Свитов (бол.), 42:25 — 3:1. Хартикайнен (бол., Обухов, Лазарев), 52:51 — 4:1. Майоров, 53:59 — 4:2. Хартикайнен (Кемппайнен), 56:36 — 4:3.

Вратари: Гарипов — Скривенс (58:25 — 59:12, 59:16 — 59:58).

Судьи: Белов, Гашилов.

3 августа. Нижний Новгород. КРК «Нагорный».