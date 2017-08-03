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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30575146/
3 августа 2017, 13:18 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Совет IIHF не будет рассматривать дисквалификацию Зарипова на заседании в сентябре

МОСКВА, 3 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Совет Международной федерации хоккея (IIHF), заседание которого пройдет в сентябре, не будет рассматривать дело российского нападающего Даниса Зарипова, отстраненного за употребление допинга. Об этом ТАСС заявил президент Федерации хоккея России (ФХР), член совета IIHF Владислав Третьяк.

Российский хоккеист был дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил. Увеличить
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Заседание совета и конгресса IIHF состоится с 24 по 30 сентября в Испании. 25 июля пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сообщила, что допинг-проба 36-летнего Зарипова дала положительный результат, в его пробе было обнаружено вещество, относящееся к классу диуретиков и маскирующих агентов (класс S6.b). Проба была взята во время проведения чемпионата КХЛ сезона-2016/17, игрок дисквалифицирован до 22 мая 2019 года. По словам Зарипова, КХЛ совместно с юристами будет добиваться снижения срока дисквалификации.

«Дисциплинарный комитет международной федерации уже вынес свое решение на основании правил ВАДА [Всемирное антидопинговое агентство]. Вчера лига заслушала Даниса, он намерен подавать апелляцию в CAS [Спортивный арбитражный суд]. Теперь если только суд примет какие-то его доводы, все будет рассматриваться только там», — сказал Третьяк.

Зарипов является трехкратным чемпионом мира (2008, 2009, 2014). Последние четыре сезона он провел в магнитогорском «Металлурге», дважды выиграв Кубок Гагарина (2014, 2016). В составе казанского «Ак Барса» Зарипов становился чемпионом России 2006 года и обладателем Кубка Гагарина 2009 и 2010 годов. Форвард перешел в нынешнее межсезонье из «Металлурга» в «Ак Барс», однако, как сообщил клуб, контракт с игроком не вступил в законную силу.

Металлург Мг
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