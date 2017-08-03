Совет IIHF не будет рассматривать дисквалификацию Зарипова на заседании в сентябре
МОСКВА, 3 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Совет Международной федерации хоккея (IIHF), заседание которого пройдет в сентябре, не будет рассматривать дело российского нападающего Даниса Зарипова, отстраненного за употребление допинга. Об этом ТАСС заявил президент Федерации хоккея России (ФХР), член совета IIHF Владислав Третьяк.
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Заседание совета и конгресса IIHF состоится с 24 по 30 сентября в Испании. 25 июля
«Дисциплинарный комитет международной федерации уже вынес свое решение на основании правил ВАДА [Всемирное антидопинговое агентство]. Вчера лига заслушала Даниса, он намерен подавать апелляцию в CAS [Спортивный арбитражный суд]. Теперь если только суд примет
Зарипов является трехкратным чемпионом мира (2008, 2009, 2014). Последние четыре сезона он провел в магнитогорском «Металлурге», дважды выиграв Кубок Гагарина (2014, 2016). В составе казанского «Ак Барса» Зарипов становился чемпионом России 2006 года и обладателем Кубка Гагарина 2009 и 2010 годов. Форвард перешел в нынешнее межсезонье из «Металлурга» в «Ак Барс», однако, как сообщил клуб, контракт с игроком не вступил в законную силу.
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