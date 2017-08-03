«Куньлунь» подписал двусторонние соглашение с 8 хоккеистами
Китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» подписал соглашения с 8 хоккеистами, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
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Двусторонние соглашения на один сезон подписаны с вратарем Артту Кулмала (1997 года рождения), защитниками Ессе Ахоненом (1997), Йоонасом Хурри (1991) и Владиславом Цуриковым (1997), нападающими Владимиром Забабуриным (1997) и Павлом Крутим (1997). Двусторонние контракты сроком на два года заключены с вратарем Дереком Даном (1993) и нападающим Лукасом Локхартом (1992).
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