«Куньлунь» подписал двусторонние соглашение с 8 хоккеистами

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Двусторонние соглашения на один сезон подписаны с вратарем Артту Кулмала (1997 года рождения), защитниками Ессе Ахоненом (1997), Йоонасом Хурри (1991) и Владиславом Цуриковым (1997), нападающими Владимиром Забабуриным (1997) и Павлом Крутим (1997). Двусторонние контракты сроком на два года заключены с вратарем Дереком Даном (1993) и нападающим Лукасом Локхартом (1992).