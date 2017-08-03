Рижскому «Динамо» нужен еще один защитник

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Менеджмент рижского «Динамо» заканчивает комплектование команды, ведущей подготовку к розыгрышу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2017/2018. За оставшееся до старта турнира время клуб намерен усилиться лишь одним хоккеистом в линии защиты. Об этом «Известиям» сообщил генеральный менеджер рижан Гиртс Анкипанс. По его словам, с высокой долей вероятности динамовцы подпишут контракт с иностранным игроком.

— У нас хороший набор хоккеистов, мастерства у ребят хватает, — заявил «Известиям» Гиртс Анкипанс. — Сейчас основной задачей является налаживание командной игры. Состав у нас почти сформирован. Нужен лишь еще один игрок на усиление. И это будет легионер, защитник.

На прошлой неделе рижское «Динамо» на предсезонном Кубке Минска провело первые матчи под руководством нового тренерского штаба в лице главного тренера Сандиса Озолиньша и Гиртса Анкипанса. Рижские динамовцы заняли последнее место, проиграв ярославскому «Локомотиву» (1:3), ханты-мансийской «Югре» (2:3 Б) и минскому «Динамо» (0:4). Особенно обидным получился проигрыш «Югре». Подопечные Сандиса Озолиньша вели в счете (2:1), но позволили команде Игоря Захаркина восстановить равновесие за 50 секунд до конца третьего периода, а затем уступили в серии буллитов. Однако в клубе нет паники из-за таких результатов — эти встречи носят проверочный характер.

— Мы всегда хотим выигрывать, но самым главным на прошедшем турнире было проверить молодых хоккеистов, — отметил генменеджер рижан. — Мы выступали очень молодым составом. Много дебютантов, и теперь будет время разобраться, кто из них и как себя проявил. У нас был проверочный цикл. Разумеется, проигрывать не хочется, особенно так обидно, как во втором матче с «Югрой». Но в концовке той встречи мы проверяли очень много молодых игроков. Их выпустили на последних минутах игры с «Югрой», и ребята дрогнули. А в последнем матче против минского «Динамо» наша команда вышла на лед без 12 основных хоккеистов, что предопределило разгромное поражение, поскольку молодежь пока еще не готова в полной мере играть во встречах такого уровня.

В нынешнее межсезонье «Динамо» уже заключило контракты с пятью новичками: канадским вратарем Джастином Питерсом из клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Аризона Койотс», защитником Карлом Столлери из команды Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Олбани» (в минувшем сезоне НХЛ провел 11 матчей за «Нью-Джерси Девилз»), нападающим системы «Каролины Харрикейнз» Дэнни Кристо, форвардом Лукасом Лессио из шведского «Эребру», а также обменяло у нижегородского «Торпедо» канадского нападающего Брендона Макмиллана. Кроме того, во вторник линия нападения команды пополнилась американцем канадского происхождения Ти Джеем Галиарди, который провел минувший сезон в КХЛ сначала в составе загребского «Медвешчака», а затем нижнекамского «Нефтехимика».

— Четыре молодых игрока начнут сезон в основном составе, — пояснил Гиртс Анкипанс. — Кто конкретно, называть не буду — ребятам нужно еще работать и доказывать свое право быть в основной обойме. До старта регулярного чемпионата у нас еще будет много матчей и возможностей проверить готовность игроков.

В последние годы рижское «Динамо» не радует своих поклонников успешными результатами. Прибалтийский клуб уже три сезона кряду не может выйти в плей-офф КХЛ, а в минувшем регулярном чемпионате занял последнее место в турнирной таблице Западной конференции. В межсезонье руководство рижан отреагировало на это сменой оперативного управления командой.

На пост главного тренера был назначен легендарный в прошлом защитник Сандис Озолиньш, самый успешный в истории латвийского хоккея игрок, выступавший в НХЛ. В 1996 году он выиграл Кубок Стэнли в составе «Колорадо Эвеланш», а в 2003 году вышел в финал в составе «Анахайм Манти Дакс». В октябре 2016 года Сандис Озолиньш вошел в тренерский штаб «Динамо», он стал помощником тогдашнего наставника команды Нормунда Сейерса, покинувшего рижан по окончании сезона-2016/2017.

Генеральным менеджером клуба был назначен Гиртс Анкипанс, в прошлом левый нападающий сборной Латвии, выступавший за «Динамо» в 2008—2013 годах, а в 2015—2017 годах работавший ассистентом главного тренера нижегородского «Торпедо» Петериса Скудры.