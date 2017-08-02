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2 августа 2017, 22:27 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Перенесены два матча ХК «Сочи» и «Салавата Юлаева»

​КХЛ в связи с обращением ХК «Сочи» и «Салавата Юлаева» с целью сокращения расходов клубов на перелёты и проживание приняла решение о переносе двух игр между сочинцами и уфимцами, информирует официальный сайт команды с черноморского побережья.

​<span class=error>КХЛ</span> в связи с обращением ХК Сочи и <span class=error>Салавата</span> <span class=error>Юлаева</span> с целью сокращения расходов клубов на перелёты и проживание приняла решение о переносе двух игр между <span class=error>сочинцами</span> и <span class=error>уфимцами</span> информирует официальный сайт команды с черноморского побережья. Увеличить
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Матч «Салават Юлаев» — «Сочи», изначально запланированный на 20 декабря, состоится 27 февраля. В то же время на 20 декабря перенесён домашний матч «Сочи» — «Салават Юлаев», который должен был состояться 27 февраля.

Таким образом, «леопарды» избегут пятиматчевой выездной серии в декабре (она сократится до четырёх игр), а в концовке «регулярки» команда полетит не на одну выездную игру, а на две.

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