Перенесены два матча ХК «Сочи» и «Салавата Юлаева»

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Матч «Салават Юлаев» — «Сочи», изначально запланированный на 20 декабря, состоится 27 февраля. В то же время на 20 декабря перенесён домашний матч «Сочи» — «Салават Юлаев», который должен был состояться 27 февраля.



Таким образом, «леопарды» избегут пятиматчевой выездной серии в декабре (она сократится до четырёх игр), а в концовке «регулярки» команда полетит не на одну выездную игру, а на две.