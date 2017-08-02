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2 августа 2017, 21:51 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Нападающий Лингле вернулся в минское «Динамо»

Нападающий Шарль Лингле подписал контракт с минским «Динамо», информирует официальный сайт клуба из Беларуси. Ранее игрок уже выступал за минскую команду на протяжении шести лет с перерывом в один сезон.

Нападающий Шарль <span class=error>Лингле</span> подписал контракт с минским Динамо информирует официальный сайт клуба из <span class=error>Беларуси</span>. Увеличить
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Недавно хоккеист покинул «Айсбэрэн», за немецкий клуб канадец с белорусским паспортом провёл 21 матч и набрал 12 (5+7) очков. Ранее Лингле выступал за минское «Динамо» и финскую команду «Таппара». На ЧМ-2017 хоккеист набрал 4 (0+4) очка в 7 матчах. На уровне КХЛ Лингле провёл 277 матчей и набрал в них 188 очков.

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