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2 августа 2017, 21:55 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Торпедо» обыграло «Ак Барс» на Кубке губернатора Нижегородской области

«Торпедо» одержало победу над казанским «Ак Барсом» в рамках домашнего Кубка губернатора Нижегородской области, встреча завершилась со счётом 3:1.

<span class=error>Торпедо</span> одержало победу над казанским Ак Барсом в рамках домашнего Кубка губернатора Нижегородской области встреча завершилась со счётом 3:1. Увеличить
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Заброшенными шайбами в составе нижегородской команды сумели отметиться Каспарс Даугавиньш, Жига Еглич и Данил Веряев. Единственный забитый гол в команде Зинэтулы Билялетдинова записал на свой счёт Александр Свитов.

«Торпедо» в своём первом матче на турнире потерпело поражение от «Салавата Юлаева» со счётом 0:3. «Ак Барс» в первой игре одержал победу над «Автомобилистом» (4:3 ОТ).

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