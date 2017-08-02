«Торпедо» обыграло «Ак Барс» на Кубке губернатора Нижегородской области
«Торпедо» одержало победу над казанским «Ак Барсом» в рамках домашнего Кубка губернатора Нижегородской области, встреча завершилась со счётом 3:1.
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Заброшенными шайбами в составе нижегородской команды сумели отметиться Каспарс Даугавиньш, Жига Еглич и Данил Веряев. Единственный забитый гол в команде Зинэтулы Билялетдинова записал на свой счёт Александр Свитов.
«Торпедо» в своём первом матче на турнире потерпело поражение от «Салавата Юлаева» со счётом 0:3. «Ак Барс» в первой игре одержал победу над «Автомобилистом» (4:3 ОТ).
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