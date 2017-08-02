Воры проникли в раздевалку через дыру в стене

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КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ НА АРЕНЕ НЕ РАБОТАЛИ НИКОГДА

В «Автомобилисте» жизнь налаживается. Михал Чайковски недооценил современные технологии, и ему уже прислали новые коньки. Решилась проблема с обувью и у Алексея Михнова, только Року Тичару не могут подобрать нужную пару. Но хоккеисты, которые из-за преступников приехали на турнир, как туристы, все равно не вышли на лед против «Кузни». На совсем новых коньках кататься не рекомендуется. Могут быть мозоли.

Дневной матч между «Металлургом» и «Автомобилистом» был омрачен травмой Тейлора Бека. В конце первого периода ему въехали коленом в колено, он с трудом поднялся и так расстроился, что расколотил клюшку об бортик. Кусок попал по лицу массажисту Ильшату Гайнуллину, но последний не пострадал. Бек так и не смог выйти на лед, а потом ушел на трибуну.

Екатеринбургский клуб, видимо, последний раз участвует в этом турнире. Команду преследуют сплошные несчастья. Про форму вы уже знаете, Бек (а это игрок первого звена) получил травму и выбыл из строя. чем-то отравился Франсис Парэ. Все один к одному.

С этой кражей вообще вышла глупая история. Организаторы турнира ходят бледные и переживают по поводу случившегося. Но на самом деле они не имеют никакого влияния на арену имени Коноваленко, там своя организация, и она, если и не враждует с главным нижегородским хоккейным клубом, то относится к нему весьма прохладно. Например, на той арене поставили камеры видеонаблюдения, но ни разу не включали их. И знаете, почему? На стадионе не нашлось комнаты, куда можно поставить мониторы, чтобы там сидел человек и включал их.

Или еще одна поразительная деталь. Раздевалку «Автомобилиста» не вскрывали. Просто на стадионе есть специальный лаз, с помощью которого можно попасть внутрь, не вскрывая дверь. И лаз такой, что некрупный человек легко туда пролезет и вынесет вещи. Про эту дыру знали несколько лет, но никак не могут заделать.

Все это очень неприятно, но, кажется, «Автомобилист» подаст иск на возмещение ущерба к «Торпедо», а те потом будут судиться с ледовой ареной.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BXSYlfEAYvP/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Кажется, что Федора Малыхина устраивает все, что ему предлагает Леонид Вайсфельд. Неожиданно.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от boogaard1975 (@boogaard1975) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-08-02T09:59:28+00:00">Авг 2 2017 в 2:59 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ВЕСТЕРЛУНД ПРИЗЫВАЕТ К ТВОРЧЕСТВУ

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд ходит умиротворенный и неустанно делится подробностями о том, насколько сейчас хорошо в команде. Но я настоятельно просил вспомнить что-то негативное.

— Мы были на сборах в Финляндии, — наконец, я дожал менеджера. — У нас было командное сплочение, на котором игроки отказались даже пить пиво. Мол, завтра матч.

— Что тут негативного? — поражаюсь я.

— Да у нас там рыбалка была, и никто не поймал ни одной рыбы. Вообще никто. Вроде бы озеро нормальное, но то ли давление, то ли погода слишком жаркая была. Никакого улова.

Что тут сказать? Вся подготовка к сезону идет насмарку!

Расписание игроков «Салавата Юлаева» постоянно менялось, но потом решено было организовать собрание прямо в лобби отеля. Кажется, что прямо в этот день были куплены дорогие айпады и розданы хоккеистам. Я подошел к Григорию Панину, который бы мне все объяснил.

— Пожалуйста, — подвинулся он на диване. — Мы тут смотрим какие-то важные моменты игры против «Торпедо». Анализируем свои действия.

— В чем смысл?

— Потом мы перемещаемся в зал и тренеры сегодня хотят не говорить, а послушать нас. Что мы думаем о каких-то моментах. И вот я смотрю свою игру.

На мониторе кто-то падает. Я смеюсь.

— Да уж, странное падение, — задумывается Григорий. Он приглядывается и неожиданно улыбается. — Так это даже не я.

Другие хоккеисты вспомнили, что Эркка Вестерлунд со своим штабом постоянно напоминает игрокам одну вещь.

— Вы должны получать удовольствие от игры. Вы не роботы. Вы обязаны играть творчески.

Только вот во время матчей (а я видел два) это незаметно. Команда выигрывает, играет правильно, но мы-то привыкли к другому «Салавату Юлаеву».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">После вчерашнего инцидента с пропажей формы <a href="https://twitter.com/IHCAvtomobilist">@IHCAvtomobilist</a> , Степан Захарчук решил всегда носить её с собой <a href="https://t.co/cHN6HknMhE">pic.twitter.com/cHN6HknMhE</a></p>— ХК "Ак Барс" (@hcakbars) <a href="https://twitter.com/hcakbars/status/892645485974081536">2 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ПОЧЕМУ МАРКОВА НЕТ НА ТУРНИРЕ

Зинэтула Билялетдинов ходит и по отелю важный, как всегда уставший от жизни, и на приветствия не отвечает. Даже удивительно, зачем он демонстрировал такие чудеса гибкости в Казани, чтобы сохранить свой пост. Кажется, что никакого удовольствия от работы у него давно нет.

Я спрашиваю у казанских игроков, как они относятся к переходу Андрея Маркова, получаю, в основном нейтральные ответы. Мол, уважаемый хоккеист, легенда «Монреаля», наверняка, принесет пользу.

Но некоторые осторожно недоумевают от двух вещей. Почему дали такой длинный контракт на два года, а также почему разрешили не ехать на турнир в Нижний Новгород.

— Не представляю, что кому-то другому разрешили бы решать какие-то бытовые проблемы в ущерб турнира. Он же готов физически, а сейчас надо наигрывать состав, — говорят игроки.

Но что думает главный тренер по поводу этого мы, видимо, узнаем из его мемуаров. Если он, конечно, собирается их писать.

Как бы там ни было, у многих в команде отличное настроение перед сезоном.

— У нас прекрасная команда, — смеется Артем Лукоянов.

— Да, но дальше второго раунда вы не пройдете, — говорю.

— Спорим?

Я подхожу с протянутой рукой, но Лукоянов задумывается о призе, ничего ему в голову не приходит, и он обещает подумать. Жду его уже сутки.

У «Ак Барса» на турнире три матча подряд и во встрече против «Торпедо» они, кажется, решили поберечь силы, так как в четверг знаменитое противостояние против «Салавата Юлаева».

Алексей ШЕВЧЕНКО

из Нижнего Новгорода.