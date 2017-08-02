Воры проникли в раздевалку через дыру в стене
Корреспондент «СЭ» узнал новые подробности кражи вещей у «Автомобилиста».
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ НА АРЕНЕ НЕ РАБОТАЛИ НИКОГДА
В «Автомобилисте» жизнь налаживается. Михал Чайковски недооценил современные технологии, и ему уже прислали новые коньки. Решилась проблема с обувью и у Алексея Михнова, только Року Тичару не могут подобрать нужную пару. Но хоккеисты, которые
Дневной матч между «Металлургом» и «Автомобилистом» был омрачен травмой Тейлора Бека. В конце первого периода ему въехали коленом в колено, он с трудом поднялся и так расстроился, что расколотил клюшку об бортик. Кусок попал по лицу массажисту Ильшату Гайнуллину, но последний не пострадал. Бек так и не смог выйти на лед, а потом ушел на трибуну.
Екатеринбургский клуб, видимо, последний раз участвует в этом турнире. Команду преследуют сплошные несчастья. Про форму вы уже знаете, Бек (а это игрок первого звена) получил травму и выбыл из строя.
С этой кражей вообще вышла глупая история. Организаторы турнира ходят бледные и переживают по поводу случившегося. Но на самом деле они не имеют никакого влияния на арену имени Коноваленко, там своя организация, и она, если и не враждует с главным нижегородским хоккейным клубом, то относится к нему весьма прохладно. Например, на той арене поставили камеры видеонаблюдения, но ни разу не включали их. И знаете, почему? На стадионе не нашлось комнаты, куда можно поставить мониторы, чтобы там сидел человек и включал их.
Или еще одна поразительная деталь. Раздевалку «Автомобилиста» не вскрывали. Просто на стадионе есть специальный лаз, с помощью которого можно попасть внутрь, не вскрывая дверь. И лаз такой, что некрупный человек легко туда пролезет и вынесет вещи. Про эту дыру знали несколько лет, но никак не могут заделать.
Все это очень неприятно, но, кажется, «Автомобилист» подаст иск на возмещение ущерба к «Торпедо», а те потом будут судиться с ледовой ареной.
ВЕСТЕРЛУНД ПРИЗЫВАЕТ К ТВОРЧЕСТВУ
Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд ходит умиротворенный и неустанно делится подробностями о том, насколько сейчас хорошо в команде. Но я настоятельно просил вспомнить
— Мы были на сборах в Финляндии, — наконец, я дожал менеджера. — У нас было командное сплочение, на котором игроки отказались даже пить пиво. Мол, завтра матч.
— Что тут негативного? — поражаюсь я.
— Да у нас там рыбалка была, и никто не поймал ни одной рыбы. Вообще никто. Вроде бы озеро нормальное, но то ли давление, то ли погода слишком жаркая была. Никакого улова.
Что тут сказать? Вся подготовка к сезону идет насмарку!
Расписание игроков «Салавата Юлаева» постоянно менялось, но потом решено было организовать собрание прямо в лобби отеля. Кажется, что прямо в этот день были куплены дорогие айпады и розданы хоккеистам. Я подошел к Григорию Панину, который бы мне все объяснил.
— Пожалуйста, — подвинулся он на диване. — Мы тут смотрим
— В чем смысл?
— Потом мы перемещаемся в зал и тренеры сегодня хотят не говорить, а послушать нас. Что мы думаем о
На мониторе
— Да уж, странное падение, — задумывается Григорий. Он приглядывается и неожиданно улыбается. — Так это даже не я.
Другие хоккеисты вспомнили, что Эркка Вестерлунд со своим штабом постоянно напоминает игрокам одну вещь.
— Вы должны получать удовольствие от игры. Вы не роботы. Вы обязаны играть творчески.
Только вот во время матчей (а я видел два) это незаметно. Команда выигрывает, играет правильно, но
ПОЧЕМУ МАРКОВА НЕТ НА ТУРНИРЕ
Зинэтула Билялетдинов ходит и по отелю важный, как всегда уставший от жизни, и на приветствия не отвечает. Даже удивительно, зачем он демонстрировал такие чудеса гибкости в Казани, чтобы сохранить свой пост. Кажется, что никакого удовольствия от работы у него давно нет.
Я спрашиваю у казанских игроков, как они относятся к переходу Андрея Маркова, получаю, в основном нейтральные ответы. Мол, уважаемый хоккеист, легенда «Монреаля», наверняка, принесет пользу.
Но некоторые осторожно недоумевают от двух вещей. Почему дали такой длинный контракт на два года, а также почему разрешили не ехать на турнир в Нижний Новгород.
— Не представляю, что
Но что думает главный тренер по поводу этого мы, видимо, узнаем из его мемуаров. Если он, конечно, собирается их писать.
Как бы там ни было, у многих в команде отличное настроение перед сезоном.
— У нас прекрасная команда, — смеется Артем Лукоянов.
— Да, но дальше второго раунда вы не пройдете, — говорю.
— Спорим?
Я подхожу с протянутой рукой, но Лукоянов задумывается о призе, ничего ему в голову не приходит, и он обещает подумать. Жду его уже сутки.
У «Ак Барса» на турнире три матча подряд и во встрече против «Торпедо» они, кажется, решили поберечь силы, так как в четверг знаменитое противостояние против «Салавата Юлаева».
Алексей ШЕВЧЕНКО
из Нижнего Новгорода.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter