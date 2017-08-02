Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30569067/
2 августа 2017, 21:28 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Воры проникли в раздевалку через дыру в стене

Корреспондент «СЭ» узнал новые подробности кражи вещей у «Автомобилиста».

Корреспондент СЭ узнал новые подробности кражи вещей у Автомобилиста. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ НА АРЕНЕ НЕ РАБОТАЛИ НИКОГДА

В «Автомобилисте» жизнь налаживается. Михал Чайковски недооценил современные технологии, и ему уже прислали новые коньки. Решилась проблема с обувью и у Алексея Михнова, только Року Тичару не могут подобрать нужную пару. Но хоккеисты, которые из-за преступников приехали на турнир, как туристы, все равно не вышли на лед против «Кузни». На совсем новых коньках кататься не рекомендуется. Могут быть мозоли.

Дневной матч между «Металлургом» и «Автомобилистом» был омрачен травмой Тейлора Бека. В конце первого периода ему въехали коленом в колено, он с трудом поднялся и так расстроился, что расколотил клюшку об бортик. Кусок попал по лицу массажисту Ильшату Гайнуллину, но последний не пострадал. Бек так и не смог выйти на лед, а потом ушел на трибуну.

Екатеринбургский клуб, видимо, последний раз участвует в этом турнире. Команду преследуют сплошные несчастья. Про форму вы уже знаете, Бек (а это игрок первого звена) получил травму и выбыл из строя. чем-то отравился Франсис Парэ. Все один к одному.

С этой кражей вообще вышла глупая история. Организаторы турнира ходят бледные и переживают по поводу случившегося. Но на самом деле они не имеют никакого влияния на арену имени Коноваленко, там своя организация, и она, если и не враждует с главным нижегородским хоккейным клубом, то относится к нему весьма прохладно. Например, на той арене поставили камеры видеонаблюдения, но ни разу не включали их. И знаете, почему? На стадионе не нашлось комнаты, куда можно поставить мониторы, чтобы там сидел человек и включал их.

Или еще одна поразительная деталь. Раздевалку «Автомобилиста» не вскрывали. Просто на стадионе есть специальный лаз, с помощью которого можно попасть внутрь, не вскрывая дверь. И лаз такой, что некрупный человек легко туда пролезет и вынесет вещи. Про эту дыру знали несколько лет, но никак не могут заделать.

Все это очень неприятно, но, кажется, «Автомобилист» подаст иск на возмещение ущерба к «Торпедо», а те потом будут судиться с ледовой ареной.

ВЕСТЕРЛУНД ПРИЗЫВАЕТ К ТВОРЧЕСТВУ

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд ходит умиротворенный и неустанно делится подробностями о том, насколько сейчас хорошо в команде. Но я настоятельно просил вспомнить что-то негативное.

— Мы были на сборах в Финляндии, — наконец, я дожал менеджера. — У нас было командное сплочение, на котором игроки отказались даже пить пиво. Мол, завтра матч.

— Что тут негативного? — поражаюсь я.

— Да у нас там рыбалка была, и никто не поймал ни одной рыбы. Вообще никто. Вроде бы озеро нормальное, но то ли давление, то ли погода слишком жаркая была. Никакого улова.

Что тут сказать? Вся подготовка к сезону идет насмарку!

Расписание игроков «Салавата Юлаева» постоянно менялось, но потом решено было организовать собрание прямо в лобби отеля. Кажется, что прямо в этот день были куплены дорогие айпады и розданы хоккеистам. Я подошел к Григорию Панину, который бы мне все объяснил.

— Пожалуйста, — подвинулся он на диване. — Мы тут смотрим какие-то важные моменты игры против «Торпедо». Анализируем свои действия.

— В чем смысл?

— Потом мы перемещаемся в зал и тренеры сегодня хотят не говорить, а послушать нас. Что мы думаем о каких-то моментах. И вот я смотрю свою игру.

На мониторе кто-то падает. Я смеюсь.

— Да уж, странное падение, — задумывается Григорий. Он приглядывается и неожиданно улыбается. — Так это даже не я.

Другие хоккеисты вспомнили, что Эркка Вестерлунд со своим штабом постоянно напоминает игрокам одну вещь.

— Вы должны получать удовольствие от игры. Вы не роботы. Вы обязаны играть творчески.

Только вот во время матчей (а я видел два) это незаметно. Команда выигрывает, играет правильно, но мы-то привыкли к другому «Салавату Юлаеву».

ПОЧЕМУ МАРКОВА НЕТ НА ТУРНИРЕ

Зинэтула Билялетдинов ходит и по отелю важный, как всегда уставший от жизни, и на приветствия не отвечает. Даже удивительно, зачем он демонстрировал такие чудеса гибкости в Казани, чтобы сохранить свой пост. Кажется, что никакого удовольствия от работы у него давно нет.

Я спрашиваю у казанских игроков, как они относятся к переходу Андрея Маркова, получаю, в основном нейтральные ответы. Мол, уважаемый хоккеист, легенда «Монреаля», наверняка, принесет пользу.

Но некоторые осторожно недоумевают от двух вещей. Почему дали такой длинный контракт на два года, а также почему разрешили не ехать на турнир в Нижний Новгород.

— Не представляю, что кому-то другому разрешили бы решать какие-то бытовые проблемы в ущерб турнира. Он же готов физически, а сейчас надо наигрывать состав, — говорят игроки.

Но что думает главный тренер по поводу этого мы, видимо, узнаем из его мемуаров. Если он, конечно, собирается их писать.

Как бы там ни было, у многих в команде отличное настроение перед сезоном.

— У нас прекрасная команда, — смеется Артем Лукоянов.

— Да, но дальше второго раунда вы не пройдете, — говорю.

— Спорим?

Я подхожу с протянутой рукой, но Лукоянов задумывается о призе, ничего ему в голову не приходит, и он обещает подумать. Жду его уже сутки.

У «Ак Барса» на турнире три матча подряд и во встрече против «Торпедо» они, кажется, решили поберечь силы, так как в четверг знаменитое противостояние против «Салавата Юлаева».

Алексей ШЕВЧЕНКО
из Нижнего Новгорода.

Торпедо НН
Новости Матчи Состав Статистика
Салават Юлаев
Новости Матчи Состав Статистика
Автомобилист
Новости Матчи Состав Статистика
Ак Барс
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
31 июля

"Ушел из "Спартака", когда стало страшно за жизнь". Откровенное интервью

Главный трансферный инсайд недели

"Кайрат" Аршавина "устал вкладывать в псевдо-футболистов"