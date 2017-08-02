«Локомотив» победил «Амур» в товарищеской игре

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В составе команды Алексея Кудашова забитые голы на свой счёт записали Даниил Апальков, Артур Каюмов и Никита Черепанов. Единственная заброшенная шайба «Амура» на счету Алексея Бывальцева.



Это была первая товарищеская встреча «Амура» в нынешнее межсезонье. «Локомотив» уже принимал участие в Кубке Минска, одержав в нём победу. В финале «железнодорожники» обыграли московское «Динамо».