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2 августа 2017, 20:58 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Йокерит» одержал победу над «Сибирью» в контрольной игре

Финский «Йокерит» одержал победу над новосибирской «Сибирью» в контрольной встреча, матч завершился со счётом 1:0.

Финский <span class=error>Йокерит</span> одержал победу над новосибирской Сибирью в контрольной встреча матч завершился со счётом 1:0. Увеличить
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Единственную заброшенную шайбу в матче записал на свой счёт Сами Лепистё. Сухой матч оформил голкипер «джокеров» Карри Рамо.

«Йокерит» ранее провёл две товарищеские встречи, потерпев поражения от китайского «Куньлунь Ред Стар» (2:3) и петербургского СКА (1:4). Команда Павла Зубова также до этого проиграла два контрольных матча, дважды уступив московскому ЦСКА со счётом 0:4 и 2:5 соответственно.

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