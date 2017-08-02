Руководитель медуправления КХЛ: Случай с Зариповым — стечение обстоятельств
Врач Асхаб Гаджиев верит в успех апелляции дисквалифицированного за допинг Даниса Зарипова.
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АПЕЛЛЯЦИЯ — ПРОЦЕСС ДОЛГИЙ
— Что говорят юристы о шансах Зарипова на успешную апелляцию по итогам закрытого заседания? Есть ли вероятность, что дисквалификацию отменят или сократят?
— Шансы на данном этапе никто никак реально оценить не может. Потому что были озвучены новые вводные данные со стороны игрока, и до юристов была донесена точка зрения ИИХФ — почему такое решение было принято. В целом все остались довольны. Все вопросы, которые были открытыми, получили ответы. Тем не менее сейчас невозможно сказать, каким будет результат апелляции. Это долгий процесс.
— Судя по письму, которое поступило в «Металлург» 3 марта, Зарипов не посетил заседание, посвященное рассмотрению его дела,
— Тут нет связи. Там было две отдельных опции, не зависящих друг от друга: будет ли игрок вскрывать пробу B и изъявляет ли он желание участвовать в заседании. Он изъявил желание участвовать в заседании, то есть не признал вину и не получил дисквалификацию сразу. Заседание, правда, прошло без него, но там, видимо, имела место
ДИУРЕТИК, ПРИНЯТЫЙ ЗАРИПОВЫМ, НЕ ДАЕТ ЕМУ ПРЕИМУЩЕСТВА НА ЛЬДУ
— Как говорили мне спортивные врачи, тиазид, найденный у Зарипова, для вывода условных стероидов малоэффективен.
— А почему именно стероидов?
— Потому что маскировать им псевдоэфедрин неразумно.
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— Но ведь псевдоэфедрин является разрешенным во внесоревновательный период. За него и
— Не важно. Если бы
— Тиазид действительно малоэффективен?
— С точки зрения фармакокинетики я вам однозначно сейчас ответить не могу. Потому что надо брать примеры с конкретными препаратами. В
— Возникает еще и другой вопрос: что же реально произошло? Есть версия, что было принято два разнонаправленных дополняющих друг друга противопростудных препарата, которые содержали эти вещества по отдельности. В ряд подобных препаратов они как раз входят.
— К сожалению, не могу озвучить, что в действительности произошло. На то у нас и было закрытое заседание. Потому что эти вопросы могут повлиять на рассмотрение дела.
— А эта версия она близка? Или совершенно расходится с реальностью?
— Не знаю.
— На ваш взгляд, случай Зарипова — это больше безалаберность или
— На мой взгляд, это стечение обстоятельств. Хоккей, понимаете, в принципе не допингоопасный вид спорта. Почти все случаи, о которых я знаю, — это непреднамеренное употребление либо «грязный» БАД (биологически-активные добавки. — Прим. «СЭ»), по незнанию
БОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПРОБ НЕ ВЕДЕТ К СНИЖЕНИЮ ПОТРЕБЛЕНИЯ ДОПИНГА
— У сборной Латвии был случай, когда в обычных добавках оказался стимулятор, которого там не должно было быть.
— Это как раз и есть «грязный» БАД, когда при изготовлении нарушается технологическая цепочка. На одном и том же предприятии ведь много препаратов выпускают. И бывает так, что ингредиенты из одного случайно попадают в другой. Или в конечный продукт попадают неочищенные ингредиенты — такое тоже бывает.
— Подобные стечения обстоятельств могут быть связаны с тем, что в КХЛ берется достаточно мало проб. За прошлый сезон их было всего 377, по словам Владислава Третьяка. При том что на льду появлялось более 1000 хоккеистов.
— Если мы будем после каждой игры у каждого игрока брать по пробе, то,
— Планируется ли увеличивать количество проб?
— Это вопрос целесообразности. Потому что, допустим, ИИХФ в прошлом году сказала нам, что количество проб, которое мы планируем, является оптимальным. Понимаете, большее количество проб не ведет к снижению потребления допинга. У нас главная цель
— Александр Медведев озвучил идею организовать в КХЛ собственную антидопинговую лабораторию.
— В этом вообще нет никакого смысла. Потому что антидопинговые лаборатории не проводят
— И WADA может ее не аккредитовать.
— Там целая история. Аккредитовать — мало. Сертификаты нужны и постоянный контроль. Плюс это пойдет вразрез с государственными лабораториями. Это даже политически неправильно. Ну, а экономически вообще нецелесообразно. Чтобы стоимость одного теста приближалась к нормальному значению — нужно десятки тысяч тестов проводить. Оборудование дорогое. К тому же это никак не влияет на результат в принципе. Потому что лаборатория не решает, у кого и когда брать тесты. И не выносит решения. Это надо тогда будет превращать КХЛ в антидопинговую организацию.
— Вы вообще верите в успех апелляции Зарипова?
— Конечно, верю. Очень сильный и яркий игрок, хочется видеть его на льду.
— А предпосылки к этому есть?
— Конечно, есть. Почему нет?
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