ХК «Спартак» предложил Андрею Малахову стать ведущим на домашних матчах команды

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Ранее в СМИ и социальных сетях появилась информация, что ведущий программы «Пусть говорят» Андрей Малахов расстается с Первым каналом и переходит на ВГТРК. В пресс-службах телеканалов пока не комментируют эту информацию.

В официальном микроблоге «Спартака» в Twitter выложено письмо за подписью генерального директора клуба Андрея Веревко в адрес Малахова с предложением о работе.

«В ХК “Спартак” серьезно обеспокоены поступающей информацией о вашем возможном уходе с Первого канала. Вы как-то сказали в одном интервью, что “человек всегда одинок”. Мы хотим опровергнуть эти слова, и в этой связи ХК “Спартак”, у которого, так же, как и у вас, миллионы поклонников по всей стране, обращается к вам с предложением не прерывать профессиональную карьеру и продолжить ее в качестве ведущего наших домашних матчей», — говорится в письме. ​

«У нас вы сможете получить любовь и поддержку со стороны доброжелательных зрителей, раскрыть новые грани своего таланта и окунуться в поистине бездонный мир хоккея. Мы стартуем на арене в “Парке легенд” 2 сентября. Позвольте выразить вам, уважаемый Андрей Николаевич, со стороны ХК “Спартак” искреннюю поддержку всех ваших начинаний и будущих проектов. Двери нашего клуба для вас открыты всегда», — следует из текста.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">В «Спартаке» серьёзно обеспокоены поступающей информацией о возможном уходе с Первого канала популярного телеведущего Андрея Малахова. <a href="https://t.co/5myUZuzW3h">pic.twitter.com/5myUZuzW3h</a></p>— Спартак Москва (@spartak_hc) <a href="https://twitter.com/spartak_hc/status/892759663816704002">2 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В первом домашнем матче в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2017/18 «Спартак» сыграет с минским «Динамо». Игра пройдет 2 сентября в Москве.