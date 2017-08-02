ХК «Спартак» предложил Андрею Малахову стать ведущим на домашних матчах команды
МОСКВА, 2 авг —
Р-Спорт. Хоккейный клуб «Спартак» предложил известному телеведущему Андрею Малахову, который, по данным СМИ, покидает Первый канал, стать ведущим домашних матчей московской команды.
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Ранее в СМИ и социальных сетях появилась информация, что ведущий программы «Пусть говорят» Андрей Малахов расстается с Первым каналом и переходит на ВГТРК. В
В официальном микроблоге «Спартака» в Twitter выложено письмо за подписью генерального директора клуба Андрея Веревко в адрес Малахова с предложением о работе.
«В ХК “Спартак” серьезно обеспокоены поступающей информацией о вашем возможном уходе с Первого канала. Вы
«У нас вы сможете получить любовь и поддержку со стороны доброжелательных зрителей, раскрыть новые грани своего таланта и окунуться в поистине бездонный мир хоккея. Мы стартуем на арене в “Парке легенд” 2 сентября. Позвольте выразить вам, уважаемый Андрей Николаевич, со стороны ХК “Спартак” искреннюю поддержку всех ваших начинаний и будущих проектов. Двери нашего клуба для вас открыты всегда», — следует из текста.
В первом домашнем матче в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2017/18 «Спартак» сыграет с минским «Динамо». Игра пройдет 2 сентября в Москве.
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