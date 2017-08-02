Два «армейских» кулака. Чей состав мощнее: ЦСКА или СКА?

Сезон-2017/18 не за горами, а трансферная кампания команд постепенно подходит к завершающей стадии. Топ-клубы с большими амбициями усилили свои составы на 99%. Речь в первую очередь о двух «армейских» коллективах. Именно они считаются главными претендентами на кубок Гагарина. Интересно, что в межсезонье москвичи и петербуржцы друг с другом не встретятся, в отличие, скажем, от «Салавата Юлаева» и «Ак Барса». Сравним составы ЦСКА и СКА и попробуем разобраться, кто подходит к чемпионату в лучшей готовности.

Вратари

ЦСКА: Илья Сорокин, Ларс Юханссон.



СКА: Микко Коскинен, Игорь Шестёркин.

Вратарская линия команды Олега Знарка выглядит немного предпочтительнее. Микко Коскинен зарекомендовал себя голкипером, способным выйти на пик формы в самый нужный момент. Да, порой финна мучают травмы, а иногда он и вовсе может пропустить нелепую шайбу. Но свой уровень Коскинен давно подтвердил. Постоянно прогрессирует и Игорь Шестёркин. У ЦСКА ставка будет сделана на талантливого Илью Сорокина, который в плане мастерства не уступает многим старшим товарищам. А вот о Ларсе Юханссоне нам известно немного, да и в деле мы его толком не видели. Шведа взяли на замену его соотечественнику Виктору Фасту, покинувшему команду. Справится ли Ларс со столь большой ответственностью и сможет ли выиграть конкуренцию у Сорокина? Покажет регулярный чемпионат. Немаловажен и тот факт, что в ЦСКА сменился тренер вратарей. Вместо Дмитрия Ячанова, отправившегося в «Ладу», на этой должности будет работать Константин Власов. У него хорошая репутация.

Защитники

ЦСКА: Артём Чмыхов, Михаил Пашнин, Игорь Мясищев, Мэт Робинсон, Михаил Науменков, Богдан Киселевич, Кирилл Воробьёв, Артём Блажиевский, Никита Нестеров, Никита Пивцакин, Игорь Ожиганов, Артём Сергеев.



СКА: Артём Зуб, Динар Хафизуллин, Роман Рукавишников, Патрик Херсли, Давид Рундблад, Вячеслав Войнов, Андрей Зубарев, Егор Яковлев, Владислав Гавриков, Егор Рыков, Максим Чудинов, Антон Белов.

Москвичи в межсезонье провели активную селекционную работу по укреплению защиты. В первую очередь следует отметить подписание контракта с экс-лидером московского «Динамо» канадцем Мэтом Робинсоном. После присвоения Робинсону статуса НСА руководство ЦСКА сразу связалось с хоккеистом и его агентом, предложив сотрудничество. Робинсон хорош в неравных составах, закроет большинство, постоянно играет с полной самоотдачей. «Динамо» потеряло отличного мастера. Вернулся из «Локомотива» Михаил Пашнин, проповедующий силовой хоккей. Игорь Никитин это явно оценит. Посмотрим, как зарекомендует себя Никита Нестеров, так и не сумевший закрепиться в НХЛ. По словам самого Нестерова, он готов всё доказывать на льду. Что ж, когда главный и старший тренеры — известные в прошлом защитники, на порядок в обороне вполне можно рассчитывать. Особенно зная строгость и требовательность Дмитрия Юшкевича, привыкшего выжимать из игроков максимум.

СКА старался не отставать от главного конкурента, тоже усилив оборонительные ряды. У Питера на одно приобретение меньше, но приглашение Давида Рундблада и Владислава Гаврикова заслуживает внимания. Рундблад и вовсе выигрывал Кубок Стэнли с «Чикаго» в 2015 году. В последнее время 26-летний швед выступал за «Цюрих», а сразу после завершения контракта со швейцарцами договорился со СКА, где уже играет его соотечественник Патрик Херсли. Интересно было бы посмотреть на эту пару защитников. Сильным ходом «армейцев» является и приглашение Владислава Гаврикова, прекрасно зарекомендовавшего себя на последнем чемпионате мира. Он выступал в сборной вместе с Богданом Киселевичем и продемонстрировав весьма надёжный хоккей. Гавриков сильно прибавил, но к концу турнира получил серьёзную травму. Однако это не смутило СКА. «Армейцы» вели активные переговоры с Владом, который тщательно раздумывал над переездом в НХЛ. Но в итоге сделал выбор в пользу КХЛ и поездки на Олимпиаду. В защите СКА вызывает опасение состояние здоровья Вячеслава Войнова, а также затерявшийся Максим Чудинов, в последнее время сильно сдавший и потерявший доверие Знарка.

Нападающие

ЦСКА: Кирилл Петров, Александр Попов, Кирилл Капризов, Максим Шалунов, Сергей Шумаков, Константин Окулов, Иван Телегин, Сергей Андронов, Роман Любимов, Павел Карнаухов, Джефф Плэтт, Вячеслав Основин, Михаил Григоренко, Владимир Жарков, Грег Скотт, Валерий Ничушкин, Антон Бурдасов, Андрей Светлаков, Андрей Кузьменко.

СКА: Илья Ковальчук, Павел Дацюк, Никита Гусев, Сергей Широков, Виктор Тихонов, Ярно Коскиранта, Илья Каблуков, Сергей Плотников, Николай Прохоркин, Евгений Кетов, Сергей Калинин, Максим Карпов, Данила Квартальнов, Александр Дергачёв, Александр Хохлачёв, Александр Барабанов, Архип Неколенко, Виктор Комаров, Андрей Алтыбармакян.



Главные трансферы ЦСКА непосредственным образом связаны с «Сибирью». Шумаков, Шалунов и Окулов уже успели доставить проблем бывшей команде в контрольных матчах. А вот Капризов пока привыкает к новым партнёрам по тройке. Кирилл привык играть рядом с Линусом Умарком, но в ЦСКА Никитин пробует его в молодёжном звене. Втягивается и Михаил Григоренко, блекло проведший прошлый сезон в составе «Колорадо». Грозной атакующей силой ЦСКА обещает стать Антон Бурдасов. Ради его приобретения москвичам пришлось распрощаться с Семёном Кошелевым и Дмитрием Кугрышевым — оба отправились в Омск.