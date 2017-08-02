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2 августа 2017, 17:38 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Металлург» Нк потерпел поражение от «Автомобилиста» на Кубке губернатора

«Металлург» Нк потерпел поражение от «Автомобилиста» в матче Кубка губернатора Нижегородской области, встреча завершилась со счётом 1:3.

В составе «Автомобилиста заброшенными шайбами сумели отметиться Александр Торченюк, Артём Гареев и Евгений Чесалин. Единственный гол «Кузни» записал на свой счёт Юрай Майдан.

До этой встречи команды успели провести на турнире по одному матчу. «Автомобилист» потерпел поражение от «Ак Барса» в овертайме со счётом 3:4, а «Металлург» проиграл московскому «Спартаку» — 1:5.

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