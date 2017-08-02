Тренер команды Захаркин: ХК «Югра» в ближайшие недели усилится новыми игроками

Захаркин был назначен на пост главного тренера «Югры» в марте. Ханты-мансийцы продолжают подготовку к новому сезону.

«В течение ближайших двух тренировочных недель у нас появятся новые хоккеисты, и есть определенные идеи. (Можно) ждать и легионеров, и русских игроков. У нас всё в порядке с количеством, я упомянул пять (конкурентоспособных) звеньев, но еще какие-то позиции хотелось бы качественно укрепить. Мы окончательно определимся с сочетаниями (звеньев) на турнире в Омске», — сказал Захаркин, которого цитирует официальный сайт КХЛ.

В июле югорчане заняли третье место на предсезонном хоккейном турнире Кубок Минска. «Все мои ожидания осуществились. Я действительно увидел команду, которая может навязывать сопернику свою волю, умеет сражаться. Это положительные качества. Из отрицательных — мы пока не умеем играть по счёту. Но движение, качество игры, взаимодействие между хоккеистами подтверждают, что мы на правильном пути», — заметил тренер.

Захаркин заявил, что перед «Югрой», как и перед другими командами лиги, стоит задача попасть в плей-офф.

«Это очень важно, учитывая политику, которую проводит в настоящее время Континентальная хоккейная лига», — отметил Захаркин.