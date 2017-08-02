КХЛ поможет Зарипову консультациями при обжаловании в CAS решения о дисквалификации

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2 августа состоялось заседание медицинского управления КХЛ, по итогам которого удалось прийти к единой концепции по вопросу дальнейших действий Зарипова и «Металлурга» по обжалованию в Спортивном арбитражном суде (CAS) решения Международной федерации хоккея (IIHF) дисквалифицировать 36-летнего спортсмена. В заседании приняли участие вице- президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский, руководитель медицинского управления лиги Асхаб Гаджиев, вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин, главный врач клуба Михаил Новиков, Зарипов и его представитель, а также независимые юристы.

«Зарипов — один из ведущих игроков, который неоднократно проходил допинг-тестирование. Мы приняли к сведению полученную информацию и понимаем данные разъяснения. По результатам встречи договорились о дальнейшей координации действий при передаче дела на рассмотрение в КАС. Лига уважает решение, принятое IIHF, и признает право игрока на его обжалование в международном арбитражном органе», — заявил Гаджиев.

КХЛ 25 июля сообщила о положительной допинг-пробе игрока в связи с чем он был дисквалифицирован на два года. Наказание Зарипова действует с 22 мая этого года. По данным газеты «Спорт-Экспресс», в организме игрока были найдены псевдоэфедрин и гидрохлортиазид.

Зарипов является трехкратным чемпионом мира (2008, 2009, 2014). Последние четыре сезона провел в магнитогорском «Металлурге», дважды выиграв Кубок Гагарина (2014, 2016), а в этом году он стал финалистом плей-офф КХЛ. В составе «Ак Барса» Зарипов становился чемпионом России 2006 года и обладателем Кубка Гагарина 2009 и 2010 годов.

Форвард перешел в нынешнее межсезонье из «Металлурга» в «Ак Барс», однако, как сообщил казанский клуб, контракт с игроком не вступил в законную силу.