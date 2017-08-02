КХЛ поможет Зарипову консультациями при обжаловании в CAS решения о дисквалификации
МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) окажет необходимое консультативное содействие дисквалифицированному на два года за употребление допинга игроку магнитогорского «Металлурга» Данису Зарипову. Об этом сообщает
пресс-служба лиги.
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2 августа состоялось заседание медицинского управления КХЛ, по итогам которого удалось прийти к единой концепции по вопросу дальнейших действий Зарипова и «Металлурга» по обжалованию в Спортивном арбитражном суде (CAS) решения Международной федерации хоккея (IIHF) дисквалифицировать 36-летнего спортсмена. В заседании приняли участие вице- президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский, руководитель медицинского управления лиги Асхаб Гаджиев,
«Зарипов — один из ведущих игроков, который неоднократно проходил
КХЛ 25 июля сообщила о положительной
Зарипов является трехкратным чемпионом мира (2008, 2009, 2014). Последние четыре сезона провел в магнитогорском «Металлурге», дважды выиграв Кубок Гагарина (2014, 2016), а в этом году он стал финалистом
Форвард перешел в нынешнее межсезонье из «Металлурга» в «Ак Барс», однако, как сообщил казанский клуб, контракт с игроком не вступил в законную силу.
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