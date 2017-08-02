Данис Зарипов: Не исключено, что продолжу карьеру в НХЛ

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— Ситуацию переношу непросто в моральном плане, — заявил Зарипов. — Нынешнее положение не совсем меня удовлетворяет. Признаюсь, в моей профессиональной карьере такое впервые. Подобного и близко не было, это новое испытание. Мне очень приятно, что почти все на моей стороне и поддерживают меня.

— Что обсудили на сегодняшнем заседании в лиге?

— Обсуждали решение WADA и IIHF, но остались моменты, которые нам непонятны. Совместно с лигой приняли решение выработать единую позицию для признания нашей правоты. К нынешнему результату привела в первую очередь моя ошибка — то, что мы не явились на заседание в IIHF 21 июля, на котором было принято решение о дисквалификации. Была нарушена прямая связь с международной организацией. Сейчас нужно все восстановить по цепочке и представить нашу позицию IIHF.

— Кто будет представлять ваши интересы?

— Пока не могу сказать. Скажу только, что мои представители вместе с юристами из КХЛ будут вести борьбу по изменению срока дисквалификации.

— Каковы перспективы подобных дел?

— Не хочу сейчас их обсуждать. Вы прекрасно знаете, что успех может быть от 0 до 100 процентов. Не хочу, чтобы что-то повлияло на ход переговоров.

— Продолжаете подготовку к сезону?

— Безусловно, я каждый день тренируюсь, ведь любые паузы в моем возрасте могут сильно сказаться на моих дальнейших результатах. Несмотря на эти новые для меня дела, я продолжают готовиться к сезону.

— Какова вероятность, что вы продолжите карьеру в НХЛ?

— Вероятность сейчас есть.

Цитата Не исключено, что продолжу карьеру в НХЛ и также в КХЛ.

В любом случае жду изменения результатов.