Геннадий Величкин: Зарипов никогда этим дерьмом не баловался! Ему надо помочь
Вице-президент «Магнитки» Геннадий Величкин рассказал, чем закончилось сегодняшнее заседание КХЛ по дисквалификации Даниса Зарипова.
Как уже сообщал «Советский спорт», известный форвард Данис Зарипов получил от ИИХФ дисквалификацию на два года, поскольку в его
По мнению WADA он может быть использован для сокрытия более сильных стимуляторов, что и послужило поводом для серьезного наказания для российского игрока.
Однако Зарипов на протяжении своей 20-летней карьеры неоднократно выступал за сборную России на чемпионатах мира и олимпийских играх, постоянно сдавал
Эти факты позволяют предполагать, что мочегонный препарат, обнаруженный в его анализе никак не связан с употреблением запрещенных веществ.
Данис намерен подать апелляцию в международный спортивный арбитраж и обжаловать решение ИИХФ.
В связи с этим в КХЛ сегодня прошло заседание медицинского управления лиги, куда были приглашены сам Зарипов,
После окончания этого заседания корреспондент «Советского спорта» позвонил Величкину.
— Никакого разбирательства в КХЛ сегодня не было, — рассказал
— То есть вы не согласны с жестким решением ИИХФ в отношении Зарипова?
— Мы понимаем и признаем решение международной федерации хоккея. Но по нашему мнению это не злонамеренное нарушение, а просто несчастный случай. И сейчас нам надо сделать все, чтобы Данис не пострадал. Это большой игрок. И он никогда в жизни этим дерьмом не занимался, ничем таким не баловался…
Это… неприятное событие, которое с ним произошло, оно должно быть обосновано правильно.
— То есть КХЛ намерена помочь Данису выбраться из этой непростой ситуации?
— Конечно! Мы все ему поможем — и лига, и «Ак Барс», и «Металлург». А прежде всего — он сам себе поможет.
— Апелляцию в CAS уже подали?
— Здесь надо четко понимать, что апелляцию подает не клуб, и не лига. С ней в суд может обратиться только сам игрок. Зарипов ее сейчас готовит. А мы ему в этом помогаем.
— И сегодняшнее заседание в КХЛ…
— …Как раз и было связано с тем, чтобы грамотно и профессионально подготовить все документы для этой апелляции.
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