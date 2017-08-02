Геннадий Величкин: Зарипов никогда этим дерьмом не баловался! Ему надо помочь

Как уже сообщал «Советский спорт», известный форвард Данис Зарипов получил от ИИХФ дисквалификацию на два года, поскольку в его допинг-пробе были обнаружены следы мочегонного препарата.

По мнению WADA он может быть использован для сокрытия более сильных стимуляторов, что и послужило поводом для серьезного наказания для российского игрока.

Однако Зарипов на протяжении своей 20-летней карьеры неоднократно выступал за сборную России на чемпионатах мира и олимпийских играх, постоянно сдавал допинг-пробы, как во внутреннем чемпионате, так и на международных турнирах.

Эти факты позволяют предполагать, что мочегонный препарат, обнаруженный в его анализе никак не связан с употреблением запрещенных веществ.

Данис намерен подать апелляцию в международный спортивный арбитраж и обжаловать решение ИИХФ.

В связи с этим в КХЛ сегодня прошло заседание медицинского управления лиги, куда были приглашены сам Зарипов, вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин и врач уральской команды Михаил Новиков. Напомним, что Зарипов сдал роковой для своей карьеры анализ в феврале этого года, выступая за «Магнитку».

После окончания этого заседания корреспондент «Советского спорта» позвонил Величкину.

— Никакого разбирательства в КХЛ сегодня не было, — рассказал вице-президент «Магнитки». — Мы просто собрались и посовещались — как нам жить дальше. Наметили план работы…

— То есть вы не согласны с жестким решением ИИХФ в отношении Зарипова?

— Мы понимаем и признаем решение международной федерации хоккея. Но по нашему мнению это не злонамеренное нарушение, а просто несчастный случай. И сейчас нам надо сделать все, чтобы Данис не пострадал. Это большой игрок. И он никогда в жизни этим дерьмом не занимался, ничем таким не баловался…

Это… неприятное событие, которое с ним произошло, оно должно быть обосновано правильно.

— То есть КХЛ намерена помочь Данису выбраться из этой непростой ситуации?

— Конечно! Мы все ему поможем — и лига, и «Ак Барс», и «Металлург». А прежде всего — он сам себе поможет.

— Апелляцию в CAS уже подали?

— Здесь надо четко понимать, что апелляцию подает не клуб, и не лига. С ней в суд может обратиться только сам игрок. Зарипов ее сейчас готовит. А мы ему в этом помогаем.

— И сегодняшнее заседание в КХЛ…

— …Как раз и было связано с тем, чтобы грамотно и профессионально подготовить все документы для этой апелляции.