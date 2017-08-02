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2 августа 2017, 15:07 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Зарипов, «Магнитка» и КХЛ выработали единую позицию по обжалованию решения ИИХФ

2 августа состоялось расширенное заседание медицинского управления КХЛ, посвящённое решению Дисциплинарного комитета ИИХФ.

2 августа состоялось расширенное заседание медицинского управления <span class=error>КХЛ</span> посвящённое решению Дисциплинарного комитета <span class=error>ИИХФ</span>. Увеличить
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В консультациях приняли участие вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский, руководитель медицинского управления Лиги Асхаб Гаджиев, вице-президент ХК «Металлург» Геннадий Величкин, главный врач клуба Михаил Новиков, игрок Данис Зарипов и его представитель, а также независимые спортивные юристы.

По итогам проведённых разъяснений и консультаций сторонам удалось выработать единую позицию по вопросу дальнейших действий игрока и клуба по обжалованию решения Дисциплинарного комитета ИИХФ в Спортивном арбитражном суде (CAS). Лига окажет необходимое консультативное содействие. Представители совещания подтвердили приверженность активной позиции в борьбе с нарушениями антидопинговых правил.

«Данис Зарипов — один из ведущих игроков, который неоднократно проходил допинг-тестирование. Мы приняли к сведению полученную информацию и понимаем данные разъяснения. По результатам встречи договорились о дальнейшей координации действий при передаче дела на рассмотрение в CAS. Лига уважает решение, принятое Международной федерацией хоккея, и признает право игрока на его обжалование в международном арбитражном органе», — сказал руководитель медицинского управления КХЛ Асхаб Гаджиев.

Металлург Мг
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Новости КХЛ

КХЛ поможет Зарипову консультациями при обжаловании в CAS решения о дисквалификации

КХЛ поможет Зарипову консультациями при обжаловании в CAS решения о дисквалификации

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) окажет необходимое консультативное содействие дисквалифицированному на два года за употребление допинга игроку магнитогорского «Металлурга» Данису Зарипову. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
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