Зарипов, «Магнитка» и КХЛ выработали единую позицию по обжалованию решения ИИХФ
2 августа состоялось расширенное заседание медицинского управления КХЛ, посвящённое решению Дисциплинарного комитета ИИХФ.
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В консультациях приняли участие
По итогам проведённых разъяснений и консультаций сторонам удалось выработать единую позицию по вопросу дальнейших действий игрока и клуба по обжалованию решения Дисциплинарного комитета ИИХФ в Спортивном арбитражном суде (CAS). Лига окажет необходимое консультативное содействие. Представители совещания подтвердили приверженность активной позиции в борьбе с нарушениями антидопинговых правил.
«Данис Зарипов — один из ведущих игроков, который неоднократно проходил
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