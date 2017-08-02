Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30564660/
2 августа 2017, 14:58 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Зарипов сообщил, что совместно с КХЛ будет добиваться сокращения срока дисквалификации

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) и представители игрока Даниса Зарипова будут бороться за изменение срока дисквалификации спортсмена. Об этом хоккеист сообщил журналистам.

По словам игрока он продолжает тренироваться. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

25 июля пресс-служба лиги сообщила, что допинг-проба 36-летнего Зарипова дала положительный результат, в его пробе было обнаружено вещество, относящееся к классу диуретиков и маскирующих агентов (класс S6.b), она была взята во время проведения чемпионата КХЛ сезона-2016/17. Игрок дисквалифицирован до 22 мая 2019 года.

«Не могу сказать, кто будет представлять мои интересы, но уверен, что мы будем все вместе. Мои представители и юристы КХЛ будут вести борьбу по изменению срока дисквалификации», — сказал Зарипов.

По словам игрока, он продолжает тренироваться. «В моем возрасте паузы будут сказываться на дальнейших результатах. Несмотря на эти дела, я продолжаю вести подготовку к сезону», — отметил он.

Ак Барс
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

КХЛ поможет Зарипову консультациями при обжаловании в CAS решения о дисквалификации

КХЛ поможет Зарипову консультациями при обжаловании в CAS решения о дисквалификации

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) окажет необходимое консультативное содействие дисквалифицированному на два года за употребление допинга игроку магнитогорского «Металлурга» Данису Зарипову. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Еще 7 новостей  Все новости

Ефимова снялась с этапа Кубка мира по плаванию в Москве из-за проблем со здоровьем

Аккредитованные журналисты могут не скрывать принадлежность к РФ на ЧМ по легкой атлетике

"Барселона" объявила о желании Неймара покинуть клуб

Ефимова снялась с этапа Кубка мира по плаванию в Москве из-за проблем со здоровьем

Аккредитованные журналисты могут не скрывать принадлежность к РФ на ЧМ по легкой атлетике