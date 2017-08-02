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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30564467/
2 августа 2017, 14:53 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Дисквалифицированный за допинг Зарипов не исключил, что может продолжить карьеру в НХЛ

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Дисквалифицированный за употребление допинга российский форвард Данис Зарипов не исключил, что продолжит карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом форвард сообщил журналистам.

<em>МОСКВА 2 августа. /ТАСС/. </em>Дисквалифицированный за употребление допинга российский форвард <span class=error>Данис</span> <span class=error>Зарипов</span> не исключил что продолжит карьеру в Национальной хоккейной лиге (<span class=error>НХЛ</span>). Об этом форвард сообщил журналистам. Увеличить
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«Сейчас есть много возможностей. Вариант с НХЛ не исключен, с Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) тоже», — сказал Зарипов. «Ситуация в моральном плане не совсем удовлетворяет меня. Признаюсь, в моей карьере подобное впервые, это для меня новое испытание», — отметил он.

25 июля пресс-служба КХЛ сообщила, что допинг-проба 36-летнего Зарипова дала положительный результат, в его пробе было обнаружено вещество, относящееся к классу диуретиков и маскирующих агентов (класс S6.b), она была взята во время проведения чемпионата КХЛ сезона-2016/17. Игрок дисквалифицирован до 22 мая 2019 года.

КХЛ в среду провела заседание с целью обсуждения дальнейшего взаимодействия и предоставления консультаций по обжалованию решения о дисквалификации Зарипова в Спортивном арбитражном суде (CAS). Нападающий присутствовал на заседании.

«Безусловно, мы поддерживаем решение Всемирного антидопингового агентства (WADA). Есть моменты, которые непонятны и мне, и КХЛ. Приняли решение идти с КХЛ одним путем, чтобы оправдать нашу позицию. В первую очередь, это моя ошибка, что мы не явились на заседание [дисциплинарного комитета Международной федерации хоккея] 21 июля», — сказал Зарипов.

Зарипов является трехкратным чемпионом мира (2008, 2009, 2014). Последние четыре сезона он провел в магнитогорском «Металлурге», дважды выиграв Кубок Гагарина (2014, 2016). В составе «Ак Барса» Зарипов становился чемпионом России 2006 года и обладателем Кубка Гагарина 2009 и 2010 годов. Форвард перешел в нынешнее межсезонье из «Металлурга» в «Ак Барс», однако, как сообщил клуб, контракт с игроком не вступил в законную силу.

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Новости КХЛ

КХЛ поможет Зарипову консультациями при обжаловании в CAS решения о дисквалификации

КХЛ поможет Зарипову консультациями при обжаловании в CAS решения о дисквалификации

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) окажет необходимое консультативное содействие дисквалифицированному на два года за употребление допинга игроку магнитогорского «Металлурга» Данису Зарипову. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
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