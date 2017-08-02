Кевин Даллмэн: Да, в команде произошли изменения, — но так бывает каждый год
Еще один хоккеист «Барыса», вокруг которого ходили неоднозначные разговоры
из-за затянувшегося процесса подписания контракта, все же приехал в Астану. Кевин Даллмэн вновь готов защищать цвета столичного клуба в новом сезоне КХЛ и на ближайшем турнире — Кубке Президента РК по хоккею, который стартует от уже 6 августа.
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Видимо, что-то случилось...
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В интервью корреспонденту республиканского
— Кевин, ты не так давно присоединился к команде. Каковы ожидания от сезона — с учетом изменений?
— Каждый год ожидаешь одного — победы. Да, произошли изменения, но все меняется каждый сезон. Думаю, мы подписали хороших игроков, также у нас есть неплохие молодые ребята, так что — приходим в форму и готовимся к Кубку Президента РК. Впереди отличный год.
— Сильные соперники выступят на Кубке Президента РК. Нелегко будет завоевать трофей?
— Да, в турнире участвует шесть команд, игры будут проходить каждый день практически — хорошая проверка для нас. Это любимый наш турнир, потому что он проходит здесь, в Астане, — всегда очень интересно и весело.
— Наше первое звено впервые за много лет трансформируется…
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— Знал его раньше?
— Ну, думаю, Марти — да, я знал его раньше (смеется). Линден, судя по тренировкам, обладает приличными навыками, отлично катается, и у него хороший бросок. Думаю, эти трое сыграются. А Даррен Диц, мой партнер, большой парень с хорошим катанием и отличным броском. Будет весело играть с ним в паре.
— Понравилась новая база предсезонной подготовки в Алматы?
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— К сборам ты приступил позже остальных. Но наверняка тренировался дома и готов на 100 процентов?
— Это то, что мы называем профессионализмом. Все хорошо, ждем с нетерпением начала сезона. Приглашаем всех болельщиков на Кубок Президента РК!
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