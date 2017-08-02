В интервью корреспонденту республиканского интернет-портала Sports.kz защитник «Барыса» поделился ожиданиями от предстоящего сезона.



— Кевин, ты не так давно присоединился к команде. Каковы ожидания от сезона — с учетом изменений?

— Каждый год ожидаешь одного — победы. Да, произошли изменения, но все меняется каждый сезон. Думаю, мы подписали хороших игроков, также у нас есть неплохие молодые ребята, так что — приходим в форму и готовимся к Кубку Президента РК. Впереди отличный год.

— Сильные соперники выступят на Кубке Президента РК. Нелегко будет завоевать трофей?

— Да, в турнире участвует шесть команд, игры будут проходить каждый день практически — хорошая проверка для нас. Это любимый наш турнир, потому что он проходит здесь, в Астане, — всегда очень интересно и весело.



— Наше первое звено впервые за много лет трансформируется…

— Сен-Пьер и Линден — отличные игроки…



— Знал его раньше?

— Ну, думаю, Марти — да, я знал его раньше (смеется). Линден, судя по тренировкам, обладает приличными навыками, отлично катается, и у него хороший бросок. Думаю, эти трое сыграются. А Даррен Диц, мой партнер, большой парень с хорошим катанием и отличным броском. Будет весело играть с ним в паре.



— Понравилась новая база предсезонной подготовки в Алматы?

— Вообще-то, я там не в первый раз. Девять лет назад я был там, в «Ак Булаке», на сборах с командой. Я давно здесь, — помнишь, да?



— К сборам ты приступил позже остальных. Но наверняка тренировался дома и готов на 100 процентов?

— Это то, что мы называем профессионализмом. Все хорошо, ждем с нетерпением начала сезона. Приглашаем всех болельщиков на Кубок Президента РК!