Величкин: КХЛ провела консультацию по дисквалификации Зарипова из-за допинга

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На заседании обсуждалось дальнейшее взаимодействие и предоставление консультаций по обжалованию решения в Спортивный арбитражный суд (CAS).

«Никаких решений не было, мы провели консультацию», — сказал Величкин.

КХЛ 25 июля сообщила о положительной допинг-пробе игрока в связи с чем он был дисквалифицирован на два года. Наказание Зарипова действует с 22 мая этого года. По данным газеты «Спорт-Экспресс», в организме игрока были найдены псевдоэфедрин и гидрохлортиазид.

Зарипов является трехкратным чемпионом мира (2008, 2009, 2014). Последние четыре сезона провел в магнитогорском «Металлурге», дважды выиграв Кубок Гагарина (2014, 2016), а в этом году он стал финалистом плей-офф КХЛ. В составе «Ак Барса» Зарипов становился чемпионом России 2006 года и обладателем Кубка Гагарина 2009 и 2010 годов.

Форвард перешел в нынешнее межсезонье из «Металлурга» в «Ак Барс», однако, как сообщил клуб, контракт с игроком не вступил в законную силу.