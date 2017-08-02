Величкин: КХЛ провела консультацию по дисквалификации Зарипова из-за допинга
МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Медицинское управление Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) провело консультации в связи с дисквалификацией игрока Даниса Зарипова на два года
из-за употребления допинга. Об этом журналистам сообщил вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин.
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На заседании обсуждалось дальнейшее взаимодействие и предоставление консультаций по обжалованию решения в Спортивный арбитражный суд (CAS).
«Никаких решений не было, мы провели консультацию», — сказал Величкин.
КХЛ 25 июля сообщила о положительной
Зарипов является трехкратным чемпионом мира (2008, 2009, 2014). Последние четыре сезона провел в магнитогорском «Металлурге», дважды выиграв Кубок Гагарина (2014, 2016), а в этом году он стал финалистом
Форвард перешел в нынешнее межсезонье из «Металлурга» в «Ак Барс», однако, как сообщил клуб, контракт с игроком не вступил в законную силу.
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