Источник: КХЛ обсудит выведение из-под потолка зарплат трех игроков из одного клуба
МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) обсудит на ближайшем заседании возможность выведения
из-под потолка зарплат трех игроков из одного клуба, являющихся кандидатами в сборную России. Об этом ТАСС сообщили два источника, независимые друг от друга.
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«Вопрос по выводу
После совета директоров КХЛ 24 мая было объявлено, что лига введет жесткий потолок зарплат: в сезоне-2019/20 он составит 800 млн рублей, с сезона-2020/21 — 600 млн. В сезоне-2017/18 потолок зарплат составит 900 млн рублей.
По информации ТАСС, между клубами КХЛ обсуждалась возможность, по которой каждая команда может в предстоящем сезоне вывести
В начале апреля НХЛ объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат в феврале 2018 года на олимпийский хоккейный турнир, при этом отметив, что вопрос индивидуального участия игроков будет обсуждать отдельно. В конце мая комиссар НХЛ Гэри Бетмэн заявил, что ни один из игроков лиги не будет участвовать в Играх 2018 года. При этом на Олимпиаде смогут выступить игроки, имеющие односторонние контракты с клубами Американской хоккейной лиги.
В начале июля 34-летний Ковальчук, у которого истек контракт с
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