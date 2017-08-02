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2 августа 2017, 12:48 | Хоккей: КХЛ | Sports.kz

«Барыс» провел двусторонний матч

«Барыс» провел очередной двусторонний матч. Победу в игре одержала команда «Синих» — 6:1.

<span class=error>Барыс</span> провел очередной двусторонний матч. Победу в игре одержала команда Синих — 6:1. Увеличить
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За победителей отличились Найджел Доус, Линден Вей, Владимир Маркелов, Владислав Никулин, Даррен Диц и Нурсултан Бельгибаев, у «Белых» гол на счету Дмитрия Шевченко. Дмитрий забрасывает в третьей игре подряд.

Составы:

Синие:
Карлссон;
Доус — СенПьер — Вей, Диц — Даллмэн;
Маркелов — Тривино — Пушкарёв, Липин — Шалапов;
Никулин — Гренц — Бельгибаев, Маклюков — Рачинский.

Белые:
Кудрявцев;
Михайлис — Шевченко — Старченко, Семёнов — Савченко;
Акользин — Сагадеев — Лихотников, Полохов — Дульнев;
Асетов — Гурков — Савицкий, Ибрайбеков — Клещенко.

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