«Барыс» провел двусторонний матч

27-летний канадский форвард Кори Тривино принял квалификационное предложение «Барыса» о двустороннем контракте и останется в Астане еще на два года. В интервью корреспонденту Vesti.kz он поделился ожиданиями от предстоящего сезона, а также задачей на Кубок Президента.