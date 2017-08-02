Борис Майоров: Маркову в КХЛ будет легче. И он может попасть на Олимпиаду

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Андрей Марков, который всю свою 17-летнюю карьеру провел в «Монреале». А не договорившись с канадским клубом о новом контракте, решил вернутся в нашу лигу и подписал контракт с «Ак Барсом» на два года.

Однако некоторые специалисты и болельщики сомневаются — сможет ли 38-летний ветеран подтвердить свой статус топ-игрока и в КХЛ?

— Андрей — мастер с большой буквы, — сразу отмечает Борис Майоров. — Тут нет никаких сомнений. И я не думаю, что у него в нашей лиге возникнут проблемы. Надо же быть объективными и признавать — уровень игры в КХЛ все же пониже, чем в НХЛ. А Марков был за океаном топ-защитником, у него хорошая статистика. Так почему у нас он должен вдруг ее ухудшить?

Важен и тот факт, что количество матчей в регулярном чемпионате КХЛ намного меньше, чем в НХЛ. А это для возрастных игроков тоже имеет большое значение — у Андрея будет больше времени для восстановления. За его игру на больших площадках и так далее я нисколько не волнуюсь. Еще раз повторю: это очень большой мастер. С удовольствием буду следить за его выступлением в «Ак Барсе».

— Сам Марков уже заявил, что хотел бы выступить на Олимпиаде-2018. Но сможет ли он убедить тренеров сборной, что готов защищать честь России в Корее?

— Нисколько не исключаю варианта, что Марков попадет на заметку и к тренерам нашей сборной. И сможет доказать им, что достоин выступить на Олимпиаде. Опыта ему не занимать. Но дело даже не в том, что Андрей выступал ранее уже на трех Зимних играх. Важнее, что нам сейчас не хватает креативных и результативных защитников. Особенно после того, как этим летом в НХЛ уехало несколько перспективных игроков обороны — Виктор Антипин, Андрей Миронов, Алексей Береглазов…

— Почему Андрей выбрал в КХЛ именно «Ак Барс»?

— Марков вернулся в команду Зинэтулы Билялетдинова, от которого и улетал в НХЛ 17 лет назад. Не сомневаюсь, что у Андрея в КХЛ был выбор. И, конечно, он предпочел другим клубам не просто Казань, а именно «Ак Барс» под руководством Билялетдинова. Судя по всему, и условия клуба, и тренер его полностью устраивают.