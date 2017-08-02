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2 августа 2017, 10:54 | Хоккей: КХЛ | БЕЛТА

Минское «Динамо» первым подало заявку на участие в чемпионате КХЛ

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейный клуб «Динамо-Минск» первым подал заявку на участие в 10-м, юбилейном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Такая информация размещена на официальном сайте КХЛ, сообщает БЕЛТА.

Клубы <span class=error>КХЛ</span> подают заявки по утвержденному графику в профильные департаменты лиги. Заявка минчан была оформлена в соответствии с регламентом ее без проблем приняли организаторы. Увеличить
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Клубы КХЛ подают заявки по утвержденному графику в профильные департаменты лиги. Заявка минчан была оформлена в соответствии с регламентом, ее без проблем приняли организаторы. После подачи заявок центральное информационное бюро проверяет заключенные хоккеистами контракты и вносит их в общую базу данных. Медицинское управление КХЛ осуществляет контроль информации об углубленном обследовании хоккеистов и документации, связанной с медицинской деятельностью клубов.

В эти дни минские «зубры» готовятся к сезону на льду «Минск-Арены». Вчера свою первую тренировку в составе «Динамо» провел новый голкипер Юнас Энрот. В этом сезоне 29-летний шведский вратарь будет выступать в «Динамо» под первым номером. Также к основной группе присоединился нападающий Артур Гаврус, который восстановился после травмы. Пока в тренировочном лагере минчан нет канадских легионеров Джастина Фонтейна и Марка-Андре Граньяни, они прибудут в Минск до отъезда команды на международный турнир в Ригу, который пройдет с 13 по 16 августа.

Динамо Мн
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