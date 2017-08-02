Минское «Динамо» первым подало заявку на участие в чемпионате КХЛ

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Клубы КХЛ подают заявки по утвержденному графику в профильные департаменты лиги. Заявка минчан была оформлена в соответствии с регламентом, ее без проблем приняли организаторы. После подачи заявок центральное информационное бюро проверяет заключенные хоккеистами контракты и вносит их в общую базу данных. Медицинское управление КХЛ осуществляет контроль информации об углубленном обследовании хоккеистов и документации, связанной с медицинской деятельностью клубов.