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2 августа 2017, 10:04 | Хоккей: КХЛ | Vesti.kz

Тривино: Пока еще рановато говорить об обновленном «Барысе». Сыграем матчи и увидим, что изменилось

27-летний канадский форвард Кори Тривино принял квалификационное предложение «Барыса» о двустороннем контракте и останется в Астане еще на два года. В интервью корреспонденту Vesti.kz он поделился ожиданиями от предстоящего сезона, а также задачей на Кубок Президента.

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— Я думаю, у нас собралась неплохая команда. В прошлом сезоне мы вышли во второй раунд плей-офф КХЛ, нужно повторить этот успех снова. Надеюсь, мы не просто выйдем в плей-офф, а преодолеем барьер первого раунда.

— Уже можно говорить о том, что изменилось при новом тренере?

— Пока еще рановато говорить об обновленном «Барысе». Потому что мы еще не играли матчи. Сыграем матчи и увидим, что изменилось. Но нас настраивают на успех, и мы рассчитываем, что все получится в чемпионате.

— Как прошли предсезонные сборы?

— Сборы были тяжелые, но тяжелая предсезонка всегда дает уверенность, что ты хорошо готов к регулярному чемпионату. И я думаю, мы будем в форме. Впереди большой турнир в Астане — Кубок Президента, который мы должны выиграть. Надеюсь, все получится.

Напомним, накануне «Барыс» провел официальную презентацию команды. В первом матче нового сезона КХЛ казахстанский клуб 24 августа примет московский «Спартак», но перед этим примет участие в Кубке Президента РК (с 6 по 12 августа) в Астане и в Мемориале Блинова в Омске (с 15 по 19 августа).

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