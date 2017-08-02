В хабаровский «Амур» перебрался голкипер из Квебека
Также «тигры» получили защитника ярославского «Локомотива».
Хабаровский хоккейный клуб «Амур» заключил полноценное соглашение с 19-летним голкипером Евгением Киселёвым. Ранее вратарь находился на просмотре. Контракт игрока двусторонний и рассчитан на два года.
Евгений Киселёв родился 7 сентября 1997 года. Является воспитанником московской школы хоккея. Два последних сезона провёл в главной юниорской лиге Квебека — QMJHL. Играл в составе Quebec Remparts. Как сообщает
Помимо этого, «тигры» произвели обмен с «Локомотивом», в результате которого состав хабаровской команды пополнил 20-летний защитник Николай Аверин. Ярославский клуб получил денежную компенсацию.
Николай Аверин родился 16 сентября 1996 года в Ярославле. Воспитанник местного «Локомотива», в системе которого выступал на протяжении всей карьеры. В минувшем сезоне выступал в системе «железнодорожников» в клубах «Рязань», «Локо» и «Локо-Юниор».
В нынешнее межсезонье состав хабаровской команды также пополнили легионеры Михал Йордан, Марек Квапил, защитник Семён Бабинцев, форварды Дмитрий Клопов, Денис Кузьмин, Филипп Толузаков, Артём Севанькаев, Алексей Закарлюкин и Игорь Величкин. В обмен на денежную компенсацию «тигры» получили защитника екатеринбургского «Автомобилиста» Павла Турбина. Также в «Амур» перебрались нападающие Богдан Потехин и Александр Фролов.
«Тигры» вернули в состав своих воспитанников. В «Амур» из подмосковного «Витязя» переходит защитник Георгий Бердюков. Его клуб забрал в обмен на закреплённые права на финского вратаря Йоонаса Корписало. Также в дальневосточную столицу вернётся нападающий «Русских Витязей» Валерий Бочкарёв.
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