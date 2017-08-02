Владимир Воробьев: «Молодежь «Динамо» — хороший материал»

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Клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) вошли в активную фазу подготовки к предстоящему сезону. После изнурительных июльских сборов команды перешли к контрольным встречам. Первая серия игр прошла в Белоруссии на Кубке Минска, посвященном 950-летию города. Победителем стал ярославский «Локомотив», обыгравший в финале московское «Динамо» (3:1). Однако для бело-голубых такой результат сложно назвать неудачным. Еще в июне легендарный клуб был на грани банкротства. Из-за миллиардных долгов АНО «ХК «Динамо» рисковало не получить допуск к участию в чемпионате КХЛ сезона-2017/18. После того как центральный совет общества «Динамо» учредил новое юридическое лицо (ООО «ХК «Динамо»), клуб сумел заявиться в лигу, переведя в новую структуру предыдущий тренерский штаб и часть игроков. В Минске и была презентована новая версия «Динамо».

После турнира в эксклюзивном интервью «Известиям» назначенный весной главный тренер бело-голубых Владимир Воробьев поделился мнением о первых предсезонных матчах команды, рассказал о возможном усилении и пообещал продолжать ротацию звеньев.

— Есть негативные эмоции от проигрыша «Локомотиву»?

— Нет. Мы проверили очень большое количество наших игроков. И несмотря на отрицательный результат в финальном матче Кубка Минска, тренерский штаб доволен содержанием игры. В первую очередь мы проверяли молодых ребят и в целом довольны ими. Да, в матче против «Локомотива» у нас где-то не получилась игра в большинстве, но само содержание хоккея, показанного «Динамо», нам очень понравилось.

— В отношении молодых хоккеистов уже можете сказать, кто начнет сезон в КХЛ в качестве основных игроков «Динамо»?

— В принципе, предсезонка еще идет. Команда в стадии формирования. Будем искать оптимальные сочетания. Время до старта сезона еще есть. Впереди еще один турнир — Кубок мэра Москвы (пройдет с 15 по 18 августа. — «Известия»). Думаю, к концу Кубка мэра окончательно сформируется основной состав команды.

— На Кубке Минска в некоторых звеньях у вас не было стабильности. По результатам турнира вы завершили ротацию троек?

— Нет. Некоторые ребята у нас получили травмы, некоторым мы просто дали отдохнуть. Поэтому пробовали новые сочетания. И будем пробовать в дальнейшем. Идет обычный рабочий процесс. Думаю, к началу сезона мы подойдем в полной готовности.

— Сейчас самым стабильным звеном у вас является тройка Андрей Алексеев — Иван Игумнов — Владимир Брюквин, выигравшая в прошлом сезоне Кубок Братины в составе «Динамо-Балашиха». Она нерушима?

— Ребята неплохо смотрятся. Будем им доверять. Их время пришло, пора доказывать, что они готовы для большого хоккея. Сейчас они доказывают своей работой и отношением к делу, что готовы нести эту ношу. А дальше время покажет. Мы постараемся дать им возможность максимально реализовать себя.

— Каким вы видите будущее еще одного звена из Балашихи?

— Если вы про Дмитрия Марковина, Владислава Ефремова и Дмитрия Сидлярова, то, к сожалению, Ефремов остался в Москве из-за травмы. Но Марковин и Сидляров неплохо смотрелись в звене с Олегом Игнатушкиным. Мне понравилось, как они себя проявили. Играли строго по заданию с хорошей самоотдачей. Ждем от них дальнейшего прогресса. Что касается возвращения Ефремова в эту тройку после восстановления, то у нас в коллективе конкуренция — кто выиграет эту борьбу, тот и начнет сезон в основе.

— Михаил Анисин два матча подряд играл в звене с Дастином Бойдом. Продолжите ставить их вместе?

— Пока это временное явление. Будем искать новое сочетание.

— Бойд сам себя называет силовым форвардом. Вы намерены искать Анисину напарников подобного типажа?

— Я пока не хочу раскрывать детали, но мы верим в Михаила и ждем от него хорошей игры. Уверен, что он поможет нашей команде.

— Еще усиление планируете?

— У нас открыты две позиции иностранных игроков. Ищем усиление. Возможно, полностью закроем легионерские вакансии до старта чемпионата.

— В межсезонье из минского «Динамо» к вам пришел на просмотровый контракт Никита Комаров. Он останется в команде?

— Мне он нравится. Хоккеист силового плана, габаритный парень и командный игрок. Мне нравится его отношение к делу. Хорошо работает, с желанием. Думаю, он поможет нашей команде. Пока он на просмотровом контракте, но я хочу, чтобы Комаров играл в «Динамо». Мы найдем ему место в нашем коллективе.

— Из предыдущего «Динамо» в новое вы получили всех игроков, которых хотели?

— В целом я доволен тем составом, который остался в «Динамо». Да, некоторые ребята ушли на лучшие финансовые условия. С кем-то мы сами не стали заключать новые контракты. Мне нравится комплектование. Есть много молодых хоккеистов, в прошлом сезоне выигравших Кубок Братины. Наша нынешняя молодежь — хороший материал для работы. «Динамо» — клуб с большой историей, и мы просто не имеем права всех подводить. Будем готовиться, стараться играть только на победу.

— Появилась определенность с Алексеем Терещенко, которому новое «Динамо» пока не предложило контракта?

— Алексей Терещенко травмирован еще с прошлого года. Он восстанавливается и работает по индивидуальной программе. Очень хочу, чтобы Алексей был в нашей команде. Это знаковая фигура для нашего хоккея. Ему есть что передать динамовским молодым хоккеистам с точки зрения опыта.

— Насколько достоверна информация об интересе к Николаю Жердеву?

— Мы разговариваем, ищем игроков на определенные позиции. Команда формируется. Пока Николай без работы. Мы ищем усиление.

— Еще в вашу бытность помощником Сергея Орешкина в старом «Динамо» произошло неожиданное назначение тренером по физподготовке знаменитого конькобежца Ивана Скобрева. Почему вы его решили оставить после ухода Орешкина и гендиректора клуба Андрея Сафронова?

— Как только я подписал контракт и приступил к обязанностям главного тренера «Динамо», в разговоре с руководством клуба сразу обозначил, что этот тренерский штаб меня полностью устраивает. И мне тут же было дано добро на переход со мной всех помощников. Кандидатуру Скобрева я поддерживаю. Иван Александрович здорово работает, отлично нам помогает. Мы с ним мыслим одинаково, можем друг с другом разговаривать о хоккее 24 часа в сутки, и это меня устраивает.