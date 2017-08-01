Как Вестерлунд удивляет Вайсфельда
Алексей Шевченко — о первом дне Кубка губернатора Нижегородской области.
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Видимо, что-то случилось...
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Возле стадиона перед вечерним матчем «Торпедо» — «Салават Юлаев» играл оркестр, продавали квас, а полиция спокойно пряталась в своих автобусах и не мешала людям отдыхать.
Открытие немного затянулось, но так всегда бывает на открытии. На лед выехал кабриолет «Волга», и это машина заинтересовала некоторых хоккеистов уфимского клуба, которым позволили во время торжественных речей посидеть на скамейке.
— Задача перед нашей командой выигрывать, — сообщил губернатор региона Валерий Шанцев, когда говорил приветственные слова.
Но удивляться тут нечему. Да и сама постановка задач — излишня. У Петериса Скудры выигрывать надо даже на тренировках. Потому и свободных мест на трибунах нет.
***
Нападающий «Спартака» Максим Потапов стоял на улице с перевязанной рукой и только успевал фотографироваться с земляками. Напомним, что недавно он получил травму руки на сборах, но теперь уверял, что он не потерян для клуба надолго.
— Мне операцию сделали 20 июля. Доктора говорят, что через месяц я могу вообще уже все делать, — уверял он.
— Как раз 22-го игра с «Сибирью», — напомнил я.
— Не так быстро, конечно, — смутился хоккеист. — Но и никаких
Спартаковцы обыграли клуб ВХЛ «Металлург», и хоккеисты находились в прекрасном расположении духа. Вадим Епанчинцев нашел
***
Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд смотрел на раскатку команды, каждую секунду с
— Я 16 лет работаю менеджером, видел всяких тренеров, но Эркка Вестерлунд меня успел удивить, — сказал он.
— Чем же? — я посмотрел испуганно.
— У него вообще нет ни одного вопроса по составу, — рассказал Вайсфельд. — Они мне все время говорят, что состав у команды отличный, и главное правильно их расставить.
Я смотрю в протокол, вижу, что проблем действительно нет, но за одну фамилию цепляюсь.
— Бен Скривенс у вас — тот же Никлас Сведберг.
— И что? — удивился менеджер. — У меня еще есть Андрей Кареев и Иван Федотов. Видели матч с «Трактором»?
— Уснул, — признался я.
— Федотов тащил, да и Кареев. Я насчет их совсем не волнуюсь, — заключает он.
Я стараюсь придраться еще к
***
В отеле «Ока» поселились «Ак Барс» и «Салават Юлаев». Пока они особо не соприкасались друг с другом, но ведь скоро уже знаменитое «зеленое дерби». Впрочем, в лобби мирное настроение. Я ждал Зинэтулу Билялетдинова, который на минутку зашел в ресторан, но не дождался. Он решал свои дела.
Артем Лукоянов ходил сияющим.
— Кто стал чемпионом России по футболу? — гордо спросил известный болельщик
— Кто? Давно это
— Недавно закончился, — Лукоянов начал нервничать.
— «Краснодар»? «Зенит»? «Динамо»?
Лукоянов махнул рукой и ушел вдаль.
Уфимцы обсуждали повседневные будни.
— Где же тут горки? — удивился защитник.
Ответ я не расслышал.
Первый день закончился далеко не самым активным матчем хозяев с «Салаватом Юлаевым», но в ближайшие семь дней команды разбегутся, к тому же еще
Алексей ШЕВЧЕНКО
из Нижнего Новгорода.
«Ак Барс» (Казань) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 4:3 (1:1, 2:1, 0:1, 1:0)
«Спартак» (Москва) — «Металлург» (Новокузнецк) — 5:1 (1:0, 3:1, 1:0)
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 0:3 (0:1, 0:0, 0:2).
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