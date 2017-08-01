Как Вестерлунд удивляет Вайсфельда

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Возле стадиона перед вечерним матчем «Торпедо» — «Салават Юлаев» играл оркестр, продавали квас, а полиция спокойно пряталась в своих автобусах и не мешала людям отдыхать.

Открытие немного затянулось, но так всегда бывает на открытии. На лед выехал кабриолет «Волга», и это машина заинтересовала некоторых хоккеистов уфимского клуба, которым позволили во время торжественных речей посидеть на скамейке.

— Задача перед нашей командой выигрывать, — сообщил губернатор региона Валерий Шанцев, когда говорил приветственные слова.

Но удивляться тут нечему. Да и сама постановка задач — излишня. У Петериса Скудры выигрывать надо даже на тренировках. Потому и свободных мест на трибунах нет.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Несколько фотографий перед игрой в Нижнем. Ещё ? ищите у нас в ВК и FB <a href="https://t.co/60HsWWK2oF">pic.twitter.com/60HsWWK2oF</a></p>— Спартак Москва (@spartak_hc) <a href="https://twitter.com/spartak_hc/status/892350852547194880">1 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

***

Нападающий «Спартака» Максим Потапов стоял на улице с перевязанной рукой и только успевал фотографироваться с земляками. Напомним, что недавно он получил травму руки на сборах, но теперь уверял, что он не потерян для клуба надолго.

— Мне операцию сделали 20 июля. Доктора говорят, что через месяц я могу вообще уже все делать, — уверял он.

— Как раз 22-го игра с «Сибирью», — напомнил я.

— Не так быстро, конечно, — смутился хоккеист. — Но и никаких двух-трех месяцев не будет.

Спартаковцы обыграли клуб ВХЛ «Металлург», и хоккеисты находились в прекрасном расположении духа. Вадим Епанчинцев нашел какие-то слова для команды, и пока все довольны происходящим. Так всегда? Отнюдь. Год назад у красно-белых не было такого настроения.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Старый добрый Теему. <a href="https://t.co/rx70pdiJRW">pic.twitter.com/rx70pdiJRW</a></p>— ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) <a href="https://twitter.com/hcsalavat/status/892447466095857665">1 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

***

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд смотрел на раскатку команды, каждую секунду с кем-то здоровался и даже при такой занятости уделил мне время.

— Я 16 лет работаю менеджером, видел всяких тренеров, но Эркка Вестерлунд меня успел удивить, — сказал он.

— Чем же? — я посмотрел испуганно.

— У него вообще нет ни одного вопроса по составу, — рассказал Вайсфельд. — Они мне все время говорят, что состав у команды отличный, и главное правильно их расставить.

Я смотрю в протокол, вижу, что проблем действительно нет, но за одну фамилию цепляюсь.

— Бен Скривенс у вас — тот же Никлас Сведберг.

— И что? — удивился менеджер. — У меня еще есть Андрей Кареев и Иван Федотов. Видели матч с «Трактором»?

— Уснул, — признался я.

— Федотов тащил, да и Кареев. Я насчет их совсем не волнуюсь, — заключает он.

Я стараюсь придраться еще к чему-нибудь, но пока повода нет.

***

В отеле «Ока» поселились «Ак Барс» и «Салават Юлаев». Пока они особо не соприкасались друг с другом, но ведь скоро уже знаменитое «зеленое дерби». Впрочем, в лобби ­ мирное настроение. Я ждал Зинэтулу Билялетдинова, который на минутку зашел в ресторан, но не дождался. Он решал свои дела.

Артем Лукоянов ходил сияющим.

— Кто стал чемпионом России по футболу? — гордо спросил известный болельщик красно-белых.

— Кто? Давно это было-то? — злил я его.

— Недавно закончился, — Лукоянов начал нервничать.

— «Краснодар»? «Зенит»? «Динамо»?

Лукоянов махнул рукой и ушел вдаль.

Уфимцы обсуждали повседневные будни. Кто-то рассказывал Денису Куляшу, что бегал сегодня по горкам.

— Где же тут горки? — удивился защитник.

Ответ я не расслышал.

Первый день закончился далеко не самым активным матчем хозяев с «Салаватом Юлаевым», но в ближайшие семь дней команды разбегутся, к тому же еще что-нибудь, да и случится.

Алексей ШЕВЧЕНКО

из Нижнего Новгорода.

«Ак Барс» (Казань) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 4:3 (1:1, 2:1, 0:1, 1:0)

«Спартак» (Москва) — «Металлург» (Новокузнецк) — 5:1 (1:0, 3:1, 1:0)

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 0:3 (0:1, 0:0, 0:2).