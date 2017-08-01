«Витязь» вновь разгромил сборную Италии в товарищеском матче

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Дмитрий Сёмин открыл счёт на пятой минуте, ключевым отрезком стал второй период, когда сначала Алексей Макеев и Максим Афиногенов в течение минуты довели преимущество до трёх шайб, а во второй половине двадцатиминутки отличились Алексей Копейкин и Роман Горак. Третий период команды провели без заброшенных шайб. Вратарь Михаил Бирюков провёл сухой матч.